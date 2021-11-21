安阳“狗咬人”事件和解 当事人停职道歉

历经两个月等待，11月19日晚，安阳“狗咬人”事件终于迎来和解，犬只主人赴受伤老人家中道歉。

安阳日报官方微信公众号通报称，日前，“狗伤人”事件引发网友关注。为核实群众举报的有关线索，安阳市专门成立了工作组。11月19日，安阳市市场监管局党组研究决定，从2021年11月19日起，对安阳市市场监管综合行政执法支队食品药品稽查专员王某予以停职，配合组织核查。

据此前当地媒体报道，今年9月，河南安阳一位八旬老人在小区遛弯时被两条大型犬咬伤，其家属找到河南电视台知名民生帮扶类节目《小莉帮忙》维权。该媒体连发9期节目，问题仍未得到解决。采访中，狗的主人王新刚曾说“咬到没有，由法律来定，我从来不相信视频”，并拒绝开门商谈。老人家属去王新刚所在单位反映问题时，与被喊来的带警棍的人发生肢体冲突。

距离事发已经过去快两个月后，近日，上述栏目的记者杨小莉发现，王新刚方面始终未向被咬老人道歉，为此她在镜头前伤心落泪。事件再次引发网友关注。

11月19日，王新刚曾接受媒体采访时称，狗伤人后，其妻子返回家中拿药水给老人涂抹，他也急忙从单位赶回家中，与老人家属沟通。但双方因赔偿金额、伤口处置等问题分歧很大，赔偿事宜一直未谈拢。王新刚在接受采访时坚称，他不认同河南当地媒体的这则报道，对此抵触情绪很大，并已将相关证据提供给自己所在单位。文/本报记者 屈畅

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五问“狗咬人”事件 小事为何被拖大？

社区牵狗遛弯，狗突然伤人，本是一起简单的民事纠纷，为何发酵为全网关注的舆情热点？记者赴河南安阳展开实地调查，发现多个部门层层失守，矛盾纠纷多元化解机制未落实到位，导致小事拖大。

承认狗咬人有多难？

物业提供的小区监控视频显示，狭窄的小区道路上，两条黑色高大的贵宾犬扑到老人身上，老人仓皇之中挣脱。受伤老人耿女士家属提供的照片显示，老人背部被抓伤，腰部有被咬痕迹。

耿女士儿媳王芳表示，明明被咬伤，监控都拍到了，犬只主人还不承认，反称老人是摔伤，直到社会广泛关注后才被迫承认，行为太恶劣。

记者在安阳市锦华苑社区见到了受伤老人，她已打过多针疫苗，身体仍有些虚弱，需要家人陪伴。

真的是心理辅导犬吗？

记者采访了解到，事件中的两只狗均为黑色贵宾犬，肩高64厘米，一只登记在事发时牵狗的李小迎名下，另一只登记在其女儿王某丛名下。

安阳市城市管理局专项治理办公室负责人郭双军表示，虽然两只贵宾犬属于大型犬，但当事人自述该犬用于心理辅导，属于特种工作犬，可以给办理证件。“犬证登记办理时，犬只主人按要求提供了身份证、犬只免疫证、中国工作犬管理协会颁发的《犬注册登记证》，并填写了文明养犬承诺书。”

耿女士的家人表示，王某丛是否需要心理辅导，这两只大型犬究竟是不是心理辅导犬、能不能办狗证，期待官方深入调查给出准确结论。

公职人员为何面对事实还耍赖？

据悉，9月20日13时，狗伤人事件发生后，李小迎从家中取来碘酒等药品为耿女士擦拭，并电话通知丈夫王新刚开车带耿女士去防疫站打针。王新刚赶到现场后，与耿女士家人沟通未果，双方产生了言语冲突。随后，耿女士及家人自行去打了疫苗。

王芳表示，王新刚作为公职人员，面对铁一般的事实，拒不承认、拒绝道歉、无视民警调查等种种行为，令她和家人感到失望。

据调查，王新刚系安阳市市场监管综合行政执法支队正科级食品药品稽查专员。事发后，支队领导多次找王新刚本人谈话，对其进行批评教育，要求其及时化解纠纷。

小事为何越拖越大？

受伤后，耿女士的家人采取了一系列维权措施，拨打了110报警电话，到过小区所在的中华路鑫泰社区居民委员会、城市养犬的主责部门城市管理局、安阳市公安部门、安阳市市场监管综合行政执法支队、安阳市信访局、安阳市纪委监委，并向河南电视台相关栏目求助。为了合法维权，耿女士家人还聘请了律师。

王芳告诉记者，事发后公安部门称狗咬人属于民事纠纷，犬只主人没有驱使狗故意伤人，让去找城市管理局；城市管理局则先称大型犬不属于城管负责、也不会办证，后期却又拿出了狗证。

在两个月的时间内，耿女士家人及河南电视台相关栏目记者反复奔走在多个部门之间。王芳说：“安阳市一些部门不作为，推诿扯皮，把我们推来推去，这次真切地感受到了讨个说法有多难。”

据了解，安阳市城管部门曾建议耿女士家人走法律程序，去法院起诉。北京康达（郑州）律师事务所律师李纪瑶表示，当前国家正在推行矛盾纠纷多元化解机制，一件鸡毛蒜皮的小事去法院起诉会浪费司法资源，地方相关部门应该切实担起矛盾化解责任。

社会治理能多些主动作为吗？

这起事件在网上引起广泛关注，记者在实地采访过程中也颇感无奈，不仅遭遇了推诿，有的部门还不接受采访，有的部门称等一等再说，有的部门则跟记者打起“太极拳”、上演“躲猫猫”。

舆情汹涌之下，安阳市市场监管局党组研究决定，从11月19日起，对王新刚予以停职，配合组织核查。11月19日晚，王新刚来到耿女士家中赔礼道歉，并表示今后不再在小区内养狗。

据新华社