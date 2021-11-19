共同织密疫情防护网（养生杂谈）

隐瞒或谎报个人行程给新冠肺炎疫情流调工作带来困难；隔离期间多次去人员聚集公共场所；疫情之下违反防疫规定聚众玩牌……近期，一些地方发生了多起涉疫违法案件，个别人不管不顾、我行我素，严重干扰了疫情防控大局。

日前，中国公安部新闻发布会公布的一个数字令人惊心又痛心：本轮疫情以来，公安机关已立案侦办、查处各类妨害疫情防控刑事、治安案件370余起。涉疫违法案件如此多发，表明一些人对疫情防控产生了懈怠心理、松劲心态。

本轮疫情发生以来，有人明知自己到过疫情防控中高风险地区，却没有按规定上报情况；有人已经被及时封控在社区中，却擅自翻越护栏，拒不执行管控措施；有的药店在销售退热、止咳等药品时全无登记行为，防疫“前哨”形同虚设……如此种种，将防疫要求当耳旁风、把公共安全视作儿戏，不仅给疫情防控工作带来不必要的人力、时间消耗，更可能产生疫情扩散外溢风险、将无数履职尽责的防疫人员日夜坚守换来的防疫成果毁于一旦。

当前，国外疫情仍处于较高流行水平，叠加季节因素，疫情防控形势依然严峻复杂。正所谓“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，防控疫情必须严格执行筛查、隔离和检测等措施，容不得半点含糊。在不断变异的新冠病毒面前，任何疏忽、轻慢都可能要付出沉重的代价。各类涉疫违法被严惩的案例提醒我们，挑战和逾越法律法规红线的行为，必将受到制裁。如果不能为防疫做直接的贡献，我们至少也应该做到不隐瞒、不违规、不添乱。

与此同时，也应该看到，隔离期间，一些密接或次密接人员的日常生活、工作、学习和出行都受到一定程度的影响，有的人因此产生了孤立感，有的人因可能传染病毒给家人和朋友而陷入恐惧、自责、焦虑等负面情绪。对这些特殊群体，有的地方设立开通了心理防疫热线，有的开展了心理健康讲座活动，采取一系列带有人文关怀的隔离措施，为他们提供贴心、周到的心理服务，帮助其进行情绪管理、放松练习和自我调节，陪伴他们更好度过这一特别时期。

上下同欲者胜，同舟共济者赢。当前正处于抗击疫情的关键阶段，遵守防疫规定、积极配合相关部门是每个公民应尽的义务。每个人都应当从我做起，增强大局意识、风险意识，始终绷紧疫情防控这根弦，上下共同发力、齐心协力，我们一定能织密疫情防护网，持续巩固来之不易的疫情防控成果。