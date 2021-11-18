北京：跨省通勤人员核酸阴性证明可用14天

检查站排队需要半小时

部分通勤者登记“入库”

昨天上午11时许，在北京通州与河北三河交界的白庙进京检查站，等待进京的车辆排起长队，检查站的民警配备最大警力，站内17台闸机全部开启，对准备进京前往通燕高速的车辆逐一进行检查。

“我们住在燕郊，经常进京上班或者办事，属于通勤人员，得知进京新政之后，已经提前做了核酸检测。”司机李先生说，从燕郊一侧排队半小时左右，知道目前的疫情形势复杂，所以对进京政策表示理解。

白庙检查站站长胡昊告诉北青报记者，该检查站紧邻跨省通勤者居住量较大的京冀两地交界处，承担着每日两万余辆私家车进京的检查任务。根据上级要求，17日零时开始，人员进（返）京执行最新政策，要求须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码；14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进（返）京；环京地区通勤人员，在该措施执行后首次进（返）京须持48小时内核酸检测阴性证明，此后每次进（返）京持14日内核酸检测阴性证明即可；14日内有陆路边境口岸所在县（市、区、旗）旅居史人员非必须不进（返）京。

对于如何确定通勤人员这一概念，胡昊介绍，前期，北京警方根据进（返）京人员在检查站的查验记录，综合进（返）京时间、频次等信息，构建了通勤人员数据库。北京警方正会同有关部门，抓紧研究在“北京健康宝”内标注通勤人员的身份认证信息。其他不在数据库、有通勤需求的群众，可在进京时向检查站工作人员提供环京地区居住证明、在京工作证明、48小时内核酸检测阴性证明，居住证明可以为户籍资料、房屋租赁合同或居（村）委会证明其中之一，工作证明须由在京工作单位出具。上述证明材料登记后，警方将尽快完成认定工作，并纳入数据库按照通勤人员管理。此外，居住在检查站外的市域内居民，在通行检查站时，无需提供48小时内核酸检测阴性证明，查验身份证后即可通行。

昨天上午11时30分许，北京青年报记者在白庙进京检查站看到，部分通勤人员已经陆续拿着工作证明等文件，来到现场进行登记。工作人员对符合要求的人员逐一记录，现场的登记者并不多，仅有七八个人排队。

“我住在河北大厂，在北京市里上班，工作日肯定都要进京，不确定自己有没有进入数据库，所以在已经取得核酸检测阴性证明后，我尝试过来登记一下。”手里拿着证明文件的跨省通勤者张先生说。

临京高速服务区设核酸采样点

情况紧急者签承诺书持回执进京

每日的进京车辆和人员中，并非都是跨省通勤族，如果遇到紧急情况，需要前往北京市内办事，能不能“应急”进京呢？其实在疫情防控新闻发布会上，已经对这一问题进行了解读。

根据进京“新政”，对环京地区进（返）京公交车辆，在有条件的检查站外围，前置设立临时查控点，对乘车通勤人员提前核查，快速通过检查站；对生活物资和应急保障车辆等，开通绿色通道，提高通行效率。

疫情防控期间，在燕郊欧逸丽庭小区门前，北京警方和河北警方联手，已经在此设立前置检查点，逐一对准备进京的公交车乘客进行查验。据统计，每天通行于白庙北、白庙两个检查站进京的公交车共约800辆次左右。前置检查点检查完毕后，公交车可以从白庙北检查站的公交专用道通行。

另外，对于行程码、北京健康宝等符合要求，临时进京但又没有核酸检测阴性证明的司机以及乘客，警方也会同相关部门，在13条进京高速临近北京的服务区，设置了核酸检测点。需要进京者在该检测点核酸采样，须填写承诺书，承诺按要求落实相关防疫措施后，持核酸采样回执，检查站将予以放行。

下午3时许，北青报记者在京秦高速上的三河服务区看到，服务区内专门设置了一个核酸采样点，供有需求者紧急采样。

一名执勤民警表示，进京者均需要签订承诺书，并进行核酸采样，然后在京秦高速上的港北检查站向民警出示核酸采样回执，之后才能进京。

从东北赶来的司机赵先生说，他从新闻报道和警方的微信公众号知道了相关要求，由于没有提前进行核酸采样，所以就在三河服务区进行登记并采样。由于是单人单检，他花费了58元费用。

通过多个APP加强政策宣传

据了解，为增加广大群众对进（返）京政策的知悉度，北京警方已通过北京交警APP进京证办理系统，高德、百度等在线地图企业，以及高速公路宣传屏等渠道，加强车辆、人员进（返）京政策的远端宣传提示。同时，依托区域警务协作机制，在天津、河北、内蒙古等地警方的大力支持下，通过新闻媒体进行政策宣讲，提示有进（返）京需求的人员提前做好相关准备。

进京通道查控直接关系首都疫情防控大局。未按规定落实进（返）京管理措施，引发疫情传播风险或其他严重后果涉嫌违法犯罪的，将承担相应的法律责任。（记者 董振杰）