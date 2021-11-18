丰富免税购物消费体验

免税经济为海南自贸港建设增添了新活力，让原本需要出国购物的旅客，在海南就可以轻轻松松实现“买全球”。

来海南，不只有旅游度假，崭新的离岛免税购物项目也越来越火。免税经济为海南自贸港建设增添了新活力。

作为国家赋予海南含金量最高、影响最广泛的政策之一，离岛免税购物政策自2011年4月20日实施以来，历经多次调整，特别是2020年7月1日起实施的海南离岛免税购物新政策，为海南离岛免税购物添加了“助推器”。海南离岛免税新政将离岛旅客每年每人免税购物额度提升至10万元，新增了电子、酒类等7类商品，多种免税品类购买不限件数，进一步满足了消费者的购物需求，让原本需要出国购物的旅客，在海南就可以轻轻松松实现“买全球”。

海南离岛免税新政发布以来，海南离岛免税购物一次次实现“井喷式”发展。据海南省统计局统计数据显示，今年前三季度，海南离岛免税销售额达417亿元，同比增长118%；免税购买人数730.34万人次，同比增长116%；免税购物件数3810.94万件，同比增长96%，有效拉动了海南省社会消费品零售总额，成为海南自贸港建设的一张“新名片”。

11月1日晚，记者来到位于海口市日月广场的海控全球精品免税城。入口处早已排起长长的队伍，免税城内各个柜台前选购的游客络绎不绝，服务员有序地为游客介绍产品，一派热闹景象。来自湖北武汉的游客黄欣和男友利用休假期间来海南旅游，在回程前特意到免税店购物，黄欣告诉记者：“海南免税购物在朋友圈中已经是一大品牌了，几乎身边的年轻人都知道。这次过来玩，既欣赏了海南岛的自然美景，还可以选购全世界的好物，太棒了。”

海控全球精品免税城是海南新增的6家离岛免税店之一，开业不久就收获满满。仅今年国庆黄金周期间，免税城就实现客流量、销售额大幅增长。除了大力度的折扣促销和备货充足外，海控全球精品免税城创新性地与海南航空联手，打造“海控全球精品免税G大调主题航班”，并配合“亲爱的，我们去旅行吧”主题活动，让“免税+航空”“免税+旅游”的效应彰显。海控全球消费精品（海南）贸易有限公司副总裁林月文表示，海控全球精品免税城在海南省率先启动了国庆免税购物季促销活动，搅热了海南的离岛免税市场，在消费者中引起了强烈反响。“我们十分有信心在第四季度的旅游旺季再创佳绩。”林月文说。

为不断丰富离岛免税购物的消费体验，提升购物便捷度，海南持续加大工作推进力度。免税额度由2011年的每人每年5000元，逐步提高到8000元、3万元直至现在的10万元；商品品种由18种扩大到45种；购物群体不断增加，由最初年满18周岁、乘飞机离岛但不离境的国内外旅客，调整为年满16周岁的旅客，并增加乘坐火车、轮船的离岛方式；购物次数从每人每年2次调整为不限次数，从限制每种商品购买数量，调整为以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类；购物便利性不断显现，允许开设网上销售窗口，新增岛外旅客“邮寄送达”和本岛居民“返岛提取”提货方式，内贸流通网络不断优化。

免税购物激发经济活力。数据显示，2020年海南省离岛免税店销售总额超320亿元，海南离岛免税新政实施后，带动销售额大幅增长，2020年7月1日至12月31日，海南离岛免税店日均销售额超1.2亿元，同比增长2倍多。

对于海南离岛免税购物和国际旅游消费中心建设，海南师范大学海上丝绸之路研究院研究员、特区经济与社会发展研究中心执行主任裴广一认为，海南应大力发展“免税经济”，更好地满足我国庞大的消费需求，发挥新发展格局下中国高水平对外开放的新标杆作用，向世界展示中国经济的韧性和光明前景。（潘世鹏）