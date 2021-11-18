上海将对密室剧本杀实施备案管理

本报上海11月17日电 （记者曹玲娟）近日，上海市文化和旅游局向社会公布了《上海市密室剧本杀内容备案管理规定（征求意见稿）》，将对“密室逃脱”“剧本杀”实施备案管理。

近年来，“密室逃脱”“剧本杀”因其新颖的娱乐方式及较强的社交属性，受到消费者尤其是年轻消费群体的喜爱。据统计，上海目前已有1000余家密室剧本杀场所，并呈不断发展且与其他业态融合的态势。这类业态在满足人民群众多样化精神文化需求、促进文化产业发展的同时，也存在原创精品不足、不良内容频现、侵权盗版严重、场所安全隐患等问题。上海出台针对密室剧本杀的管理规定，将进一步规范市场，促进行业繁荣有序发展。

征求意见稿称，剧本备案坚持“底线管理”。管理规定明确了剧本及故事情节中不得出现的十大类情形及从业单位演职人员不得实施的四大类行为，对有涉及上述内容及行为的剧本整改通过后可予以备案；上海市文化和旅游局还将建立并发布违规剧本的负面清单，为经营主体购置和管理剧本提供指导。

同时，备案管理不等于打击式管理。征求意见稿要求，密室剧本杀行业经营单位应对经营中使用的剧本开展自审，建立健全内容自审制度。备案管理不会影响企业正常经营。

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 13 版）