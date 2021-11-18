发挥中医药优势 推进健康中国建设（履职思考）

习近平总书记指出：“充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。”中医药发展不仅是健康中国战略的重要内容，也是当前深化医药卫生体制改革的着力点之一，应充分发挥中医药独特优势，使这一宝贵资源在健康中国建设中发挥出更加积极的作用。建议：

彰显中医药临床优势，构建中西医并重的国家公共卫生应急管理体系。中西医结合、中西药并用，是此次我国新冠肺炎疫情防控的一大特点。针对公共卫生服务、应急救治储备等方面的基础性短板和供给不足，建立中西医协同高效的重大疫情防控救治机制，建设具有中国特色、中西医并重的国家公共卫生应急管理体系非常重要。在疾病预防控制机构中强化中医药工作平台建设，将中医医院纳入重大疫情防控救治基地建设范围，为维护人民健康提供有力保障。

发挥中医药科技优势，打造完善的中医药科技创新体系。遵循中医药发展规律，坚持守正创新，不断完善中医药科技创新体系，加强科技创新基地建设。在中医药、针灸、中西医结合等基础研究领域部署建设一批国家重点实验室，汇集生命科学与中医药科研优势资源，打造国家战略科技力量，产出一批具有重大国际影响力的原创性成果。

传承中医药文化优势，实现中医药文化的创造性转化、创新性发展。中医药是优秀的传统文化资源，传承中医药文化并不断赋予其时代内涵，是传播和弘扬中华文化的有力举措。挖掘中医药文化资源内涵，对古典医籍精华进行梳理和挖掘，追溯中医药学术源流。培养具有文化自信、人文素养、国学底蕴的中医药领军人才，使中医药文化薪火相传。

坚持中医药预防优势，完善全生命周期的中医药卫生与健康服务体系。“治未病”是中医药优势和特色的重要体现，中医药提倡“预防为先”，融预防保健、疾病治疗和康复养生为一体，满足人民群众全方位、多层次、多样化的健康需求。树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，让中医药全程参与到全生命周期的卫生与健康服务中，在健康中国主战场发挥出更加重要的作用。

重视中医药生态优势，促进中医药生态资源的合理开发与利用。中医药资源的可持续发展，是推进生态文明建设的一项重大举措。重视中医药生态优势，实现中医药资源的可持续发展，要重视保护生态环境，建立中药规范化基地和中药资源保护区，完善中医药资源的保护制度与措施，促使中医药资源可持续发展与推进生态文明建设良性互动、相辅相成。

挖掘中医药产业优势，发挥中医药产业在经济结构转型升级中的重要作用。中医药产业价值的挖掘与利用，对调整经济结构、推进健康中国建设具有重要促进作用。挖掘中医药产业优势，应遵循中医药发展规律，在服务模式、产业发展、质量监管等方面协同发力，推进中医药产业化与传统产业的改造升级，推动中药饮片、中成药及中药产业高质量发展，助力健康中国建设和经济结构转型升级。

（作者为全国政协常委、中国中医科学院院长）

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 18 版）