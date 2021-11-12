香港开始为合资格市民接种第三剂新冠疫苗

新华社香港11月11日电 11日起，合资格的香港市民可免费接种第三剂新冠疫苗。香港特区行政长官林郑月娥当日到社区接种中心接种第三剂疫苗，并呼吁市民尽快打针，携手让香港社会走出疫情，恢复正常生活。

根据特区政府安排，合资格接种第三剂疫苗的市民包括免疫力弱的病人和较高感染风险人士，例如60岁以上人士、医护人员、长期病患者等。有需要的市民可选择在社区疫苗接种中心、公立医院接种站、私家诊所等接种疫苗。特区政府预计有关安排将覆盖约186万人。

林郑月娥当日在位于港岛的渣华道体育馆社区疫苗接种中心接种第三剂科兴新冠疫苗，并视察中心运作。她表示，新冠病毒仍然在全球肆虐，市民应尽早接种疫苗保护自己、亲朋和社区。越多人接种疫苗，香港越有希望走出疫情，市民也能越快恢复正常生活，包括恢复与内地免检疫的跨境往来。

当天上午，不少市民前往社区疫苗接种中心等候接种第三剂疫苗，部分接种中心出现了长队。有市民表示，为保障自己和家人的健康，以及希望尽快恢复正常生活，因此赶快打第三针。

统计显示，自2月26日正式启动新冠疫苗接种计划至11月10日，香港共有约465万名市民已接种第一剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的69.1%；约445万名市民已接种第二剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的66.2%。疫苗接种总剂量超过911万剂。

香港特区政府卫生署卫生防护中心11日公布，截至当日零时，香港新增3例新冠肺炎确诊输入病例。目前，香港累计报告新冠肺炎确诊病例12377例。

据介绍，新增例病例涉及2男1女，年龄介于33岁至62岁，分别是从菲律宾、泰国和沙特阿拉伯抵港。过去14天（10月28日至11月10日）香港累计报告39例确诊病例，均为输入性病例。