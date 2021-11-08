瓦里安医疗张晓:贡献革新肿瘤治疗的智慧力量

“进博会给予了我们扎根中国的坚定信心，未来，瓦里安将加速推进中国智慧跑向全球，贡献瓦里安革新肿瘤治疗的智慧与力量。”第四届进博会期间，瓦里安全球资深副总裁张晓做客人民网现场访谈间时表示。

据了解，瓦里安参展进博会已连续四届。此次瓦里安进博会的展台面积达450平方米，将展示世界先进数字化技术赋能的智慧癌症治疗全方位应用场景。在瓦里安ProBeam360质子平台上，还可实施代表未来相对前沿的Flash闪射质子治疗技术。对此，张晓介绍，“在需要接受放疗的患者当中，大约20%患者的病情和发生部位都更适合用质子来治疗。因为质子独特的‘布拉格峰’效应对癌症细胞实时更精准的‘定点爆破’，能量也会更高，而且控制必须要更精准。Flash Flex闪射解决方法在进博会全球首秀。”

瓦里安还在这次进博会带来了数字化肿瘤互联网医院解决方案。张晓表示，该解决方案是以患者为中心的创新数字化肿瘤关护服务平台，针对肿瘤健康管理和防控建设成为全新的线上线下一体化全流程服务模式。通过远程肿瘤多学科会诊、远程患者靶区勾画、远程放疗计划、远程治疗指导、肿瘤康复管理、肿瘤复诊等多种咨询、服务模式，解决肿瘤诊疗资源不均衡的问题；数字化服务贯穿癌症患者治疗全周期，让基层患者在家即可接受到与北上广同质量的癌症诊疗。

“进博会后，瓦里安会持续对中国追加投资来加强本土研发和创新，以更好地服务中国广大癌症患者和用户服务，为‘健康中国2030’贡献力量，同时也致力于推动产业链升级带动中国创新走向全球。”张晓表示，目前，瓦里安正积极投建瓦里安全球创新中心，预计于2022年入驻北京经济技术开发区。该中心更是以向中国用户提供创新软硬件解决方案、探索新型商务运营模式为目标，建立整合的癌症诊疗平台和企业联盟，发力早筛早诊早治，鼓励本地研发和创新。