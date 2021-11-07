防控形势向好，还需再接再厉

本次疫情传播链条多、传播速度快、传播范围广。受秋冬季因素叠加影响，近期全球疫情高位流行，我国外防输入压力持续加大，防控任务仍然艰巨繁重。各地各部门应及时弥补各项“短板”，为今冬明春疫情防控工作做好充分准备。各地应不断完善科学防控举措，筑牢“外防输入、内防反弹”坚实屏障，巩固来之不易的防控成果，继续夯实战疫决心和必胜信心。

国务院联防联控机制11月6日召开新闻发布会。国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起，全国累计报告感染者918例，波及20省44市。目前，陕西、湖南等省已连续12天以上无新增病例。浙江、江苏出现零星病例，但没有社区传播迹象。内蒙古、北京、山东等省区防控效果正在逐步显现，社区传播得到基本控制。（相关报道见04版）

本轮疫情是常态化疫情防控以来规模最大的一波输入性本土疫情。去年武汉疫情之后，国内先后发生了30余起本土聚集性疫情，均由境外输入引起。一年多来，我国始终坚持将“人民至上、生命至上”作为疫情防控工作的根本出发点和落脚点，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略。本轮疫情中，各地依然做到了及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。11月5日0—24时，全国报告本土病例40例，相比前几天降幅明显。北京连续3日无新增本土确诊病例。此前疫情一度快速发展的态势已得到扭转。

本轮疫情防控形势向好，但“外防输入、内防反弹”的整体防控形势依然严峻复杂。本次疫情传播链条多、传播速度快、传播范围广。当前，甘肃、青海、宁夏、云南德宏等地不排除社区续发的风险，但疫情外溢风险较低。黑龙江、河北、河南、辽宁大连等地疫情仍在发展中，需要密切关注动向走向。受秋冬季因素叠加影响，近期全球疫情高位流行，病毒传播情况令人担忧，我国外防输入压力持续加大，防控任务仍然艰巨繁重。

当前疫情发展的态势向好，应当继续努力、再接再厉，一鼓作气彻底扑灭疫情，确保完全阻断传播，确保国内的疫情形势保持总体平稳。同时，各地各部门应及时弥补各项“短板”，为接下来的今冬明春疫情防控工作做好充分准备。

本轮疫情大多是由陆路口岸输入病例引起的本土传播，口岸管理是这波疫情暴露出的突出防控“短板”。要严格入关管理，严格落实“人货分离、分段运输、封闭管理”，做好进口冷链食品和高风险非冷链集装箱货物监测检测和预防性消毒监督工作，最大限度阻断疫情经货物传播渠道。要严防非法入境，相关地区要落实定期核酸筛查制度，加强发热门诊建设和药店、个体诊所管理，提高发现扩散风险的灵敏度。同时，陆路口岸城市要针对性地解决当地群众生产生活中的急难愁盼问题，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，推进疫情防控水平不断提高。

从本轮疫情看，旅游、婚宴等聚集性活动是造成疫情大范围扩散的重要因素，聚集性活动监管是本轮疫情暴露的又一个“短板”。各地对于展会、论坛等聚集性活动要严格落实疫情防控责任，能线上举办的尽量线上举办，减少因人员聚集和流动导致的疫情传播风险。广大群众应共同为疫情防控贡献一份力量，疫情期间尽量减少外出旅行，自觉控制聚餐聚会人数，婚丧嫁娶等活动尽量减少参加人员，坚决抵制大操大办。

世界卫生组织最新统计数据显示，全球累计新冠肺炎死亡病例已超500万例。随着天气转冷，进入呼吸道传染病高发期，周边国家疫情流行加剧，我国疫情防控一刻也不能放松。为应对冬季防控大考，疫苗加强针接种工作已全面铺开，3—11岁儿童的接种工作全面启动，针对陆路口岸及各类交通运输过程中防控“短板”的查漏补缺也全面展开。各地应不断完善科学防控举措，筑牢“外防输入、内防反弹”坚实屏障，巩固来之不易的防控成果，继续夯实战疫决心和必胜信心。