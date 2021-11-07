研发诊疗技术 精准对接需求

进博会光脉医疗展台。

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在第四届中国国际进口博览会医疗器械及医药保健展区，走进上海光脉医疗科技有限公司（以下简称“光脉医疗”）的展台，从疾病预防、精准诊断、疗效评价到预后评估……一系列个性化的诊疗体验让人眼前一亮。立足国内患者实际需求，推动医疗设备创新发展，拓展全球医疗业务网络，自成立以来，光脉医疗致力于打造以患者为中心的医疗健康生态圈，助力构建“健康中国2030”宏伟蓝图。

在进博会现场，光脉医疗展示了360度全环式全数字多功能分子影像设备——VERITON—CT。通过这款产品，全身骨扫描的时间从半个小时减少到10多分钟，患者个人活动对成像造成的影响也大为降低。

“它的探测柱会在距离人体几厘米的范围内自动移动，每个探测柱里的探测器根据位置的不同做一定程度的旋转，由此完成对人体的360度扫描。如同拍照时把相机镜头推近，伸缩状的探测柱能够更接近患者身体，以获取更优异的图像。”光脉医疗CEO马鑫介绍。

医疗影像技术作为疾病筛查的重要手段，影响着医疗检测的高效与准确程度，光脉医疗通过自主研发助力SPECT核影像设备的创新发展。SPECT即单光子发射计算机断层成像术，是多种科室影像检查的常用方法，尤其在心肌显像以及早期肿瘤的骨扫描方面，具有不可替代的地位。SPECT/CT（单光子发射断层扫描）则是将SPECT技术与CT（电子计算机断层扫描）技术结合打造的探测技术，能够提升图像信息量。光脉医疗在SPECT和SPECT/CT领域都研发出前沿技术产品。

光脉医疗现场展示的数字化心脏专用机——D—SPECT，是SPECT探测技术的创新实践。在生成更高清图像的同时，患者接受的辐射量减少一半。不仅如此，机器操作简单，机架和探头采用三轴联动的设计，提升了患者舒适度。

有关预测数据显示，到2025年，国内每年新采购SPECT设备的数量将超过300台，而数字化SPECT会实现国产替代和增量市场双驱动高增长。光脉医疗希望通过技术革新，满足国内市场需要，打破进口品牌对国内医学影像行业的垄断，实现SPECT国产替代。

不久前，光脉医疗宣布中国厂房落地上海临港。“上海厂房交付后，公司将实现国产化生产，进一步降低成本，同时也将根据中国人的身体情况持续改进SPECT产品。”马鑫说。

“进博会作为一个向全世界展示中国深化改革和扩大开放的窗口，为企业提供了展示平台和契机，构筑了企业和政府之间、企业和企业之间的沟通桥梁。”对于进博会，马鑫有着自己的体会：“光脉医疗将借助进博会的平台，第一时间把更多的创新产品引入中国，实现本土研发生产。”

《 人民日报 》（ 2021年11月07日 07 版）