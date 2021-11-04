专家热议公立医院党建工作 助力公立医院高质量发展

10月29日，在全国医院党建工作指导委员会办公室、中国卫生健康思想政治工作促进会、江苏省医院党建工作指导委员会办公室指导支持下，人民网·人民健康联合苏州大学附属第一医院、中国卫生健康思想政治工作促进会城市医院分会，共同举办了党史学习教育“我为群众办实事”2021全国医院党建工作经验交流会（江苏站）。在主题为“传承百年辉煌路 启航健康新征程”的论坛现场，多位嘉宾围绕公立医院党建工作进行了交流分享。

“公立医院作为我国医疗服务体系的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量，更是增进民生福祉的关键环节。推动公立医院高质量发展，必须加强公立医院党建工作，着力解决公立医院存在的问题，让改革发展成果更多、更公平地惠及全体人民。”中国卫生健康思想政治工作促进会城市医院分会会长、苏州大学附属独墅湖医院党委书记、院长侯建全表示，加强公立医院党建工作，首先，要强化公立医院思想政治建设；其次，要扎实推进文化建设和医风医德建设。

上海交通大学医学院附属仁济医院党委书记郑军华认为，公立医院的高质量发展，是公立医院改革发展的必然选择。他说：“实现公立医院高质量发展，就要坚持和加强党对公立医院的全面领导。公立医院要聚焦人民健康的重大疾病和突出医疗问题，为人民提供全方位、全周期的健康服务，满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”

江苏省无锡市人民医院党委书记丁胜表示，“十四五”时期，推动公立医院高质量发展，要始终秉持全心全意为人民服务的宗旨，加强公立医院党的建设。他说：“一直以来，医院党委以思想建设为先导，将开展党史学习教育作为重大政治任务，以提高基层组织力量为重点，通过凝聚组织力量来确定红色先锋，号召广大党员职工广泛参与党建活动。”

“在深度理解党建引领公立医院高质量发展的前提下，近年来，我们积极改革医院体制机制，进行了一系列党建工作的创新探索，包括实行党委领导下的院长负责制、党支部由二十余个扩展到五十余个、重点学科的支部延伸至科室等，提高了基层组织的战斗力，保证了系统的高效运转。”南通大学附属医院党委书记高建林说。

武汉市中心医院党委书记王卫华围绕“忆战疫、强党性”主题，结合武汉抗疫的实战经历，与现场嘉宾分享了火神山建设过程中的真实故事，强调了建党精神的重要性。他认为，实现公立医院高质量发展，也要充分发扬伟大建党精神，广大党员医务工作者要发挥模范先锋作用，守护人民群众的身心健康。

山东大学齐鲁医院党委书记侯俊平说：“我们积极响应健康中国战略和健康山东建设号召，充分发挥把方向、管大局、做决策和改革落实的领导核心作用；始终坚持以人民为中心的发展理念，坚持公立医院公益性质，实施五大发展战略，全面推进公立医院高质量发展。”

论坛特设圆桌论坛环节，在苏州大学附属第一医院（城市医院分会会长单位）党委书记陈卫昌的主持引导下，常州市第二人民医院党委副书记、纪委书记李春旻，淮安市妇幼保健院党委副书记梁中亚，苏州市第五人民医院党委副书记、院长程军平，淮安市第三人民医院党委副书记白耀刚围绕加强党对公立医院的领导，进一步健全现代医院管理制度，推动实施健康中国战略相关话题展开了探讨交流。