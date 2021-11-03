警惕流感与新冠共流行！中疾控专家这样提醒

新冠疫情发生以来，各个国家都采取了防控措施。在这种情况下，上一个流感流行季的时候，全球流感的流行几乎处于停滞状态，这是否代表有着大流行历史的流感病毒就此“过气”了？今冬明春，是否还需要注意流感病毒？对此，中疾控专家提醒民众，更应该提高警惕！

警惕流感与新冠共流行

与前几个流行季相比，包括中国在内的多个国家2019-2020年的季节性流感活动显著减少。“针对新冠实施的NPIs在这一过程中发挥了意想不到的作用。”中国科学院院士、中国疾控中心主任高福介绍，NPIs即各国针对新冠的非药物干预措施，包括戴口罩等个人防护、保持社交距离、限制人员流动、取消大规模聚集、关闭公共场所、停课、限制旅行和发布居家建议等。

但值得注意的是，在近日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，监测数据显示，2021年3月以来，我国南、北方省份流感活动高于2020年同期水平，且9月以来南方省份流感活动水平呈明显上升趋势，今冬明春新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病出现叠加流行的风险依然存在，防控工作的复杂性和难度增加。

“流感与新冠，有着千丝万缕的联系。它们都能引发大流行。”中国疾控中心病毒病预防控制所研究员、国家流感中心副主任刘军认为，它们有着相似的特征，都具有呼吸道传播的特点。

刘军说，除了这个主要的特点，还有3个共同特点：一是它们感染人类引发的症状都具有多样性，尤其是都存在潜伏或无症状感染和轻度的情况，给病例识别和疫情控制带来了难度；二是它们的病毒变异株或重配株不断出现，且呈现出传播力、感染性增强和免疫逃逸等特点；三是它们的易感动物都很广泛，不只感染某一个物种，比如新冠病毒可以感染水貂、白尾鹿，流感病毒可以感染禽类，这为疫情的出现和反复提供了潜在的宿主。

考虑到一些国家不再认为新冠是一种社会危害性疾病，已经或计划取消社交距离的限制，刘军表示，这些国家非药物干预措施（NPIs）的逐步放松，可能会导致即将到来的流感季节的流感感染率的上升。

“在新冠防控压力下，虽然流感呈现低水平流行，但可能会有新流感变异株的出现。”刘军提醒，流感病毒的变异或重配毒株也可能引起流行，在一些国家和地区，医疗资源可能将继续向新冠倾斜，这将持续影响其应对流感大流行的能力。此外，其他呼吸道病毒包括呼吸道合胞病毒病例的增加，也将使未来流行季的呼吸道传染病疫情防控情况更加复杂。

高福提醒民众，鉴于目前流感流行与新冠的共流行的复杂现状，更应该对季节性流感和禽流感提高警惕。

接种流感疫苗是预防的有效手段

那么，应该如何做好流感的预防？王华庆对此介绍，流感疫苗是预防流感的最有效手段，尤其是对婴幼儿和老年人接种之后可以降低严重并发症的风险。

“同时，接种新冠疫苗也不能代替流感疫苗。中国流感疫苗预防接种技术指南中已经确定了接种流感疫苗的优先人群，包括老人和孩子都是流感防控的重点人群。在新冠病毒疫苗接种技术指南中，目前建议流感疫苗与新冠疫苗的接种间隔在14天以上。”王华庆说。

此外，保持良好的个人卫生习惯也是预防流感等呼吸道传染病的重要手段，包括：戴口罩；勤洗手；在流感流行季节，尽量避免去人群聚集场所；出现流感症状后，咳嗽、打喷嚏用纸巾、毛巾等遮住口鼻然后洗手；尽量避免接触眼睛、鼻或口。

如果家庭成员出现流感患者时，要尽量避免近距离接触，尤其是家中有老人与慢性病患者时。当家长带有流感症状的患儿去医院就诊时，应同时做好患儿及自身的防护（如戴口罩），避免交叉感染。

对于学校、托幼机构等集体单位，如果出现流感样病例，患者应居家休息，减少疾病传播。

（综合国务院联防联控机制、国家卫健委、新华社、科技日报等）