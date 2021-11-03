第九届CAAE国际癫痫论坛举行

10月29日上午，“第九届CAAE国际癫痫论坛” 在厦门召开。开幕式上，中国抗癫痫协会正式对外公布 “三级癫痫中心网络体系”建成。同时，中国抗癫痫协会会长、复旦大学附属华山医院神经内科洪震教授在开幕式上发表了题为“中国抗癫痫事业发展的新阶段、新理念”的主旨演讲。

中国抗癫痫协会会长、复旦大学附属华山医院神经内科洪震教授发表演讲

会上，中国抗癫痫协会“CAAE癫痫地图”发布，这标志着中国抗癫痫事业开启了新的篇章。据悉， “CAAE癫痫地图” 由中国抗癫痫协会制作完成，旨在向广大癫痫患者和家属以及社会公众推荐专业的癫痫诊疗机构，指导规范性就医，将成为患者就医的好帮手。

中国抗癫痫协会“CAAE癫痫地图”正式发布

中国抗癫痫协会会长、复旦大学附属华山医院神经内科洪震教授介绍，“CAAE癫痫地图” 以中国抗癫痫协会历时5年的时间打造的“三级癫痫中心网络体系”为基础，其中所列284家癫痫中心，包括经过行业评价的39家综合癫痫中心、98家癫痫中心和64家癫痫专科门诊，以及待评价的83家单位（常务理事单位、理事单位及部分专委会委员单位）。覆盖全国31个省市自治区。这次推出的只是1.0版，未来随着中国抗癫痫协会对全国癫痫中心评价工作动态化过程将不断完善。

据介绍，中国抗癫痫协会未来将会充分利用“互联网+技术“，在癫痫专业领域内实现各级中心的互联互通，形成机构之间、医患之间的良性互动。充分发挥高级别中心的示范、引领和辐射作用，帮扶和带动基层医疗的快速发展。逐步形成多中心分级诊疗，上下级中心分工合作、相互转诊，基层中心和社区机构长程管理和服务病人，助力缓解癫痫专科医生数量不足、地区间诊疗水平差异大、规范化治疗的可及性低这些日益突出的问题，造福广大患者。