访谈预告：康德智谈“依托新院+两院共建 合力推动国家区域医疗中心建设”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

6月9日10：00，福建医科大学附属第一医院院长康德智将做客演播室，以“‘依托新院+两院共建’，合力推动国家区域医疗中心建设”为题进行访谈。

专家简介

康德智，福建医科大学附属第一医院院长、党委副书记，神经外科教授、主任医师、博士生导师。福建省神经医学中心主任，福建省脑卒中、癫痫质控中心主任，享受国务院政府特殊津贴，国家卫生计生突出贡献中青年专家，福建省科技创新领军人才，国家卫计委脑防委出血性卒中外科专业委员会主委，中国医师协会神经外科医师分会副会长，国家卫生健康委能力建设和继续教育神经外科学专家委员会副主委，中国医师协会毕业后医学教育神经外科专业委员会常务副主委，中国医促会加速康复外科分会副主委，中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会副主委，中华医学会神经外科学分会常委、副秘书长、脑血管外科学组组长，世界华人神经外科协会常委，中国抗癫痫协会常务理事，福建省医学会神经外科学分会主任委员，福建省抗癫痫协会会长。

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