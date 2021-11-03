青少年抑郁要关注但不要夸大

据媒体报道，近日，一项历时9年，发现重性抑郁障碍占青少年2.0%的调查，与另一项青少年抑郁检出率24.6%的研究成果，共同引起了全社会对青少年抑郁的关注，同时也引发了人们对数据可靠性的疑惑。差异悬殊的数据，产生的原因可能是受到不同抽样方法、年龄分布、测量工具、筛查时间的影响，也与青少年情绪发育不稳定有关，更暴露出青少年抑郁筛查诊断体系的不完善，一些数据在媒介传播中被夸大，造成了社会性焦虑。

青少年抑郁确实值得全社会重视，但不宜过度放大。青少年群体在生理、心理、情感、认知等多方面正在经历迅速变化，医学界尚未对青少年抑郁的发病机理有科学、准确阐述，测量方法多依赖国外心理测量量表。当前，大多数学者认为青少年抑郁是生理因素、心理因素、社会因素共同作用的结果，也会受到家庭环境、学校教育、社会支持的重要影响，而这些恰恰是中国青少年教养模式所忽略的内容。

家庭是青少年成长的第一摇篮，温馨和睦的家庭环境、良好的亲子关系等都会有助于孩子们的身心健康。一直以来，家长习惯把学习成绩视为家庭教育主要目标，把批评和管教作为主要家庭教育手段，忽略了子女心理承受能力，或者掉入过度保护和溺爱的陷阱，导致孩子在面对复杂的生活环境和学习困境时不知所措，进而出现烦恼、焦虑、压抑等心理问题。随着残缺家庭日益增多，家庭不和谐因素对子女心理产生负面影响，家长的生活压力转化为孩子的心理压力，易诱发严重心理问题。

此外，学习负担和升学竞争是学龄期青少年心理压力的主要来源。当在学业上遭遇挫折并受到批评和惩戒时，青少年便会产生负面自我评价，自我效能感降低，自信心丧失，进而出现认知功能失调，无法从自责与内疚中走出来，从而产生抑郁障碍。

可见，造成青少年心理性困境的因素是多方面的，既有宏观层面的社会机制体制因素，也有微观层面的家庭环境和个人性格因素，解决问题不能只靠西方社会心理量表发布数据，而是需要利用专业知识开展跨学科综合性研究，致力于分析青少年抑郁发病机制，认清青少年抑郁现象背后的社会机理，研发符合中国国情的测量工具和筛查方式，推动科学统计标准和权威数据发布制度形成。

破解青少年抑郁，预防最重要。青少年尚未形成自主观念，缺乏自我判断能力，存在强烈心理依赖，在面对困难、压力、失败和伤害时倾向于消极应对，迫切需要外部力量支撑。需要遵循青少年成长发育和社会化过程的规律，家庭、学校、社区、政府形成多方协作，共同破解青少年抑郁问题。父母要增加与孩子的亲子交流，创造温馨的家庭环境；学校和老师不能一味追求升学和分数，要增加学校心理课程设置，减少校园欺凌、塑造友善的同伴群体环境。针对心理性困境青少年，社区要积极开展精准化心理健康咨询和服务，对残缺家庭的青少年予以必要的社区帮扶；政府要净化青少年成长社会环境，加强社会心理服务体系建设，推动全民心理健康知识宣教。做好青少年抑郁的家庭预防、学校预防、社区预防及社会预防，才能培养出自尊自信、理性平和、积极向上的下一代。

（作者：田丰，系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、社会发展战略研究院研究员）