戴雯姬：用平等的视角来面对青少年

“面对青少年，我们一定要用平等的视角。成年人在面对青少年的时候，会经常忽略这一点。”北京昭德医院精神科医生兼心理治疗师、青少年心理专家戴雯姬说。

10月10日，由人民网·人民健康联合昭德医疗举办的2021年世界精神卫生日“守护青春心灵，筑梦阳光未来”青少年心理健康圆桌论坛在北京召开。本次论坛邀请多位精神科专家医师、心理咨询师、教育工作者等齐聚一堂，聚焦青少年精神卫生健康工作，从多领域共同探索青少年心理健康服务、合作的新模式。

戴雯姬为大家分享了在帮助青少年心理健康方面的宝贵经验。“首先一定要用一种平等的视角来面对青少年，当我们平等面对孩子的时候，会更容易找到一个解决问题的方法。其次，在面对青少年心理问题的时候，我们视角不要只关注问题本身，而是一定要延申开来，要看到青少年完整的个人，及个人所处的家庭和外在大环境，当我们关注到孩子的方方面面，才更容易打开孩子的心扉，深入了解孩子。我们心理干预才会更有针对性。”

戴雯姬强调，除了精神科医生，在发现和帮助青少年的心理问题方面，站在第一线的是家庭、学校、老师，所以学校、家庭在处理青少年心理问题中的角色是非常重要的。

在对校园霸凌问题进行心理干预时，戴雯姬表示，一定不要忽略视旁观者。一个欺凌事件中，会有霸凌者、被霸凌者、和旁观者三种角色。旁观者可能会模仿霸凌这种不良行为，也可能会因为担心下一个被霸凌的是自己而改变日常行为，这些行为改变往往会影响他的学习和生活。所以当发生霸凌事件时，心理干预一定不能忽略视旁观者。

随着科技的发展，人工智能和多学科的交叉，精神医学也将迎来一个新的时代。戴雯姬表示，以昭德医疗为例，在早期筛查方面，医院会根据学校的情况，提供匿名的整体筛查，帮助学校管理整个学生群体心理特征，帮助学校管理者制定相应的政策，来改善学生整体心理健康。同时，还可以跟学校一起来制定最适合学校的心理危机干预方案。当某个学生或者教师出现心理危机时，医院可以提供就诊绿色通道，让出现心理危机的个体及时的得到专业、有效的心理评估，并获得帮助方案。 此外，在心理知识科普方面，医院提供各种形式的科普，比如制作专业的科普视频、科普讲座等。

戴雯姬介绍，在来访者和他的家庭同意的情况下，昭德医疗会积极和学校沟通，与学校和家庭一起去探讨孩子目前遇到的具体的困难，有针对性的制定细致的帮助方案。