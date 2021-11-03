被进京管控措施“误伤” 北京市昨日发布救济渠道

在昨天的发布会上，北京市委宣传部对外新闻处处长田伟介绍了被限制进京管控措施“误伤”人员的救济渠道。

田伟表示，10月中旬以来，国内多地相继发生疫情，防控形势严峻复杂。为确保首都防疫安全，首都联防联控协调机制对“四类人员”、国内其他口岸入境未满21天人员（澳门方向除外）、有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县及14日内该县域旅居史人员、滞留该县待返京人员、国内目前病例同时空轨迹关联人员等实行限制购买进京机（车）票、“北京健康宝”不赋“绿码”等措施，严格管控涉疫风险人员进返京。“近来，由于人机不符、数据误差等原因，部分市民群众反映被限制进京管控措施‘误伤’，影响了行程安排，对此我们深表歉意。”田伟表示。

田伟在发布会上介绍了被“误伤”人员的救济渠道。针对近期部分市民群众反映，被限票或调整赋码状态后拨打12345市民服务热线存在占线等问题，田伟提示，“北京12345”微信公众号也是重要的受理渠道，24小时都有人值守，随时处理、收集信息，建议市民群众可多通过线上渠道了解或反映问题。

在收到市民群众的申诉信息后，有关部门会立即启动申诉复核机制，逐人开展数据核查核验。经核验确无异常的，会及时调整赋码状态、解除进京购票限制；存在异常情况的，将于48小时内向申诉人反馈结果。

对14天内曾到访有1例及以上本土新冠病毒感染者的县所属地级市其他县人员，按照进京需持48小时内核酸检测阴性证明相关要求，“北京健康宝”自动比对核酸检测记录。有符合要求核酸检测阴性记录的，行程核验通过后将直接调整为“绿码”；否则将“弹窗”提示，按照政策要求须尽快完成核酸检测。

对虽未出京，但因曾途经京内涉疫地区导致“北京健康宝”显示“弹窗”的，请立即向所在社区、单位或入住酒店报告，并按照首都防疫管理规定，分类落实管控措施，相应调整赋码状态。

对申请入住酒店的“北京健康宝”显示“弹窗”人员，由酒店安排到临时安置客房进行涉疫风险核查，暂不得离开。经核查确属“误伤”的，由属地相关部门安排进行核酸检测，检测结果阴性且签订诚信承诺书后，可调整为“绿码”，正常入住酒店；有限制进京情形的，由属地相关部门闭环转运至集中隔离观察点补足隔离观察时长，对其赋“红码”。对已入住酒店旅客，每次进入酒店时也要逐人、逐次扫码验码，如入住期间出现“弹窗”，第一时间按上述处置程序进行处理。

田伟表示，下一步本市将持续优化进京管控措施，提升管控精准度，畅通“误伤”人员救济渠道，“请大家继续支持配合首都防控工作，有进返京计划的朋友要提前了解防疫政策，合理安排个人行程，疫情发生期间尽量做到非必要不出京，做好个人防护。”

（记者 蒋若静 李泽伟 武文娟）