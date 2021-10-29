北京近期累计报告本土病例27例

打赢疫情防控阻击战

昨日，北京市第250场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，10月27日15时至28日14时，本市新增7名感染者，均在昌平。截至昨日发布会通报时，本市已累计报告本土病例27例，感染者均来自管控人员，其中包括一名社区工作人员。北京市疾控中心提示一线疫情防控工作人员，在近距离接触高风险人群等时应规范做好防护。发布会上，市文化市场综合执法总队相关负责人表示，本市将重点打击旅行社违反暂停进京和出京游活动的违规行为。

一名社区工作人员被确诊

在发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报本市最新疫情并发布相关提示。10月27日15时至28日14时，本市新增5例本土新冠肺炎确诊病例和2例无症状感染者。

其中，确诊病例1现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为10月24日已通报确诊病例的密切接触者，是其婆婆。确诊病例2现住昌平区东小口镇森林大第小区，为10月25日已通报的无症状感染者。确诊病例3现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为10月24日已通报确诊病例的密切接触者，是其丈夫。确诊病例4现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为10月23日已通报确诊病例的密切接触者，是其同居住单元邻居。

值得一提的是，确诊病例5是一名社区工作人员，现住昌平区东小口镇东辰小区，为10月25日已通报确诊病例的密切接触者。10月21日为病例房门安装门禁锁，接触病例时佩戴N95口罩，未戴一次性手套，与病例有近距离交谈。10月25日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月28日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

无症状感染者1现住昌平区城北街道新悦家园，为10月27日已通报确诊病例的密切接触者。无症状感染者2现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为10月23日、24日已通报确诊病例的密切接触者。

现有感染者均来自管控人员

截至目前，本市累计报告本土病例27例，其中确诊病例25例，无症状感染者2例，感染者均来自管控人员。庞星火表示，当前，本市疫情防控正处在关键时刻，要按照“快、严、准”要求，严格落实各项防控措施，聚焦重点区域和高风险人群，做好管控筛查工作，相关领域要落实跨省旅游防疫政策。在此期间各单位各部门举办的会展、培训要尽量控制会议规模，严格查验参加人员涉疫地区旅居史、核酸检测证明等。

本次疫情涉及拆迁上楼的村民较多，庞星火提醒合村并居和集中上楼的村，要坚持村口卡口查证、验码测温、登记措施不放松，加强对外来人员、进（返）京人员的排查管理；餐馆、学校、农贸市场等人员流动较大的公共场所，要坚持做好验码测温、通风消毒等防疫措施。村卫生室、诊所、药店要发挥哨点作用，规范诊疗行为，监测排查发热、干咳、咽痛等呼吸道症状患者，发现问题及时上报；村民要提高防控意识，自觉做到戴口罩、勤洗手、不聚集，疫情期间坚决杜绝聚会、聚餐等聚集性活动。

疫情期间，医务人员、流调人员、检测人员、社区工作者、公安干警、志愿者等一线疫情防控人员工作量大，尤其是在封控区、管控区内的工作人员，任务繁重，工作辛苦。庞星火提醒一线疫情防控人员，注意劳逸结合，做好个人防护，在近距离接触高风险人群、收集清运垃圾、环境消毒时，请务必规范穿戴防护服、手套、N95口罩、防护面屏或护目镜、鞋套等防护用品。

二人不配合流调被立案侦查

在昨日的发布会上，昌平区副区长佟立志通报了5名确诊病例和2名无症状感染者的行程轨迹。

北青报记者注意到，此次公布的7名感染者中，确诊病例3上周曾去过白各庄菜市场、宏福苑社区居委会、供热公司、社区卫生所以及中国联通营业厅；确诊病例4曾于17日上午乘坐公交车到香山游览；确诊病例5曾于18日、20日中午在立水桥地铁站附近市场购物。无症状感染1上周曾去过滨河公园、红舞鞋形体舞蹈教育、小叶佳栗子（新世纪超市店）等。值得一提的是，确诊病例3和无症状感染者2，都曾经到同小区的李某某家打牌。

佟立志还通报，在疫情防控过程中有个别不配合的现象，将坚决严肃惩处。比如，市疾控中心工作人员在对一名确诊病例电话流调过程中，该人拒不配合流调工作，多次拒不接听、挂断电话，其间另一名确诊病例（其家属）对流调人员有辱骂行为。二人拒不配合流调的行为存在造成疫情传播的风险，公安机关对两人以涉嫌妨害传染病防治罪刑事立案侦查。

文/本报记者 蒋若静 解丽 武文娟