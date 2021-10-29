进出呼和浩特市均需提供48小时内核酸检测阴性证明

新华社呼和浩特10月28日电（记者王春燕）记者从28日召开的内蒙古自治区呼和浩特市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，即日起，凡进出呼和浩特市人员，一律执行测温、查验“青城警码”和48小时内核酸检测报告管控措施。

搭乘飞机、火车、客运班车离开呼和浩特市人员，验码异常或无法提供48小时内核酸检测阴性证明者不得登机登车。

呼和浩特市在机场、两个火车站及长途客运站设置了核酸检测点，通过“一场三站”来（返）呼和浩特市人员，无法提供48小时内核酸检测阴性证明者，由场站属地政府闭环管控并组织实施核酸检测，然后闭环转运至指定酒店等待检测结果，结果为阴性方可有序流动。验码异常者，也交由属地政府闭环转运安置。

呼和浩特市还设置了21个公路查验点，对进出人员一律执行测温、查验“青城警码”和48小时内核酸检测报告管控措施。对不符合查验要求的离呼人员一律劝返，返呼人员则一律由属地及时闭环转运安置。

此外，呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部决定从29日8时至30日12时，在全市重点区域开展第二轮大规模核酸检测，覆盖范围包括新城区、回民区、玉泉区、赛罕区全境，以及土默特左旗的台阁牧镇、金山开发区、金川开发区内的所有人员。其他旗、县对重点人群同步开展核酸检测。

截至28日5时，呼和浩特市重点区域第一轮核酸检测结束，检测结果均为阴性。

截至28日10时，呼和浩特市已连续4日无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至目前，本轮疫情呼和浩特市共有确诊病例3例（其中土默特左旗2例、新城区1例），疑似病例1例（赛罕区）。