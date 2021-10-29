盲目给儿童“进补” 可能不只是交智商税这么简单

“双十一”购物节将近，打开各大电商平台网站，各种儿童营养补充剂让人看得眼花缭乱，有补钙的、补锌的、补铁的……在商家的强烈攻势下，部分家长陷入营养补充“焦虑”，对照保健品宣传语查找孩子的健康问题，总觉得自家孩子“缺点儿什么”。

可是，这些儿童营养补充剂，是真能给孩子“进补”，还是智商税？

针对上述问题，科技日报记者为此专门采访了天津市儿童医院消化科主任医师赵煜。

婴幼儿切记要补维生素D

“人体所需的营养素可以分为7类，即蛋白质、脂类、碳水化合物、矿物质、膳食纤维、维生素和水。”赵煜介绍，市场上针对儿童销售的营养补充剂主要是维生素和矿物质两大类。像比较常见的维生素A、维生素B、维生素C、维生素D等属于维生素，而钙、锌、镁等属于矿物质。

面对如此庞大的维生素“字母表”和矿物质“元素周期表”，绝大多数爸妈恐怕都有点儿懵。

“维生素D是婴幼儿最早接触到的营养补充剂，在他们出生后的2至3周，就需每天补充400至600个单位活化的维生素D，可一直吃到2至3岁。适量补充维生素D，可有效预防婴幼儿患维生素D缺乏性佝偻病。”赵煜解释，维生素D与人体对钙、磷等矿物质的吸收、代谢息息相关，婴幼儿生长发育速度较快，且骨骼、牙齿、身高发育都离不开钙，因此对维生素D的需求量相对较大。

维生素D主要来源于阳光中的紫外线照射皮肤（占人体中90%的来源），但婴儿很难通过日晒获得充足的维生素D。婴幼儿从人乳中摄取的维生素D比较有限，每天大概只有200个单位左右，牛乳中维生素D的含量更低。此外，婴幼儿易患的感染性疾病、慢性消化道疾病、肝胆系统疾病等，也会影响维生素D的吸收，因此需要额外补充。

“有些婴幼儿在补充维生素D的同时，可适当地补充一些钙。由于饮食习惯等原因，部分婴幼儿钙的摄入量可能不足。”赵煜介绍，人乳的含钙量相对较低，每100毫升含钙量一般在34毫克左右。牛乳含钙量相对较高，每100毫升含有超过110毫克的钙。而婴儿每天需摄入500至600毫克钙，3岁以上的幼儿每天需摄入1000毫克钙。正常饮食的孩子，摄入的钙量基本可达标，对于食量较小的孩子，每天补充少量的钙即可。

此外，现在维生素D都是和维生素A一起补充，也就是我们常见的维生素AD滴剂。“维生素A又称为视黄醇，是构成视觉细胞内感光物质的重要成分，临床上其主要被用于治疗夜盲症。”赵煜表示，没有必要神话维生素A，如果没有疾病症状，无需单独补充维生素A，维生素AD同补即可。

这些补充剂没必要给孩子吃

“目前，市面上多数儿童营养补充剂都是可补可不补，婴幼儿基本都没必要专门进行补充。”赵煜举例，比如较常见的补铁剂。在2至6月龄时，有些婴儿会出现生理性贫血，此时其血红蛋白会降低，但这种生理性贫血会随着孩子年龄的增长、造血功能逐渐发育成熟，得到改善。一般来说，对于6岁以下的孩子，若血红蛋白含量超过100克/升，就无须额外补充铁剂。

铁元素完全可以从日常饮食中获取，人乳中每100克含铁0.5毫克左右，配方奶的铁含量约为人乳的10倍，其他食物中的铁元素也比较丰富，因此对于正常饮食的孩子来说完全够用，无需额外补充。

除铁元素外，家长们还爱给孩子补的是锌。对此，赵煜表示，锌有利于保护儿童视力，具有提高味觉，保护胃肠黏膜的作用。

1岁以下的儿童，每天摄取10克锌就可满足身体所需，人乳和配方奶都能提供充足的锌元素。对于已经可以吃饭的儿童来说，坚果、油脂、海鲜中都富含锌元素。“除非在疾病状态下，比如儿童食欲减退，或患有某种胃肠道疾病，才需要专门补锌。”赵煜说，也有研究显示，即便是婴儿有腹泻时，在无锌缺乏的地区也可不额外补锌。

“此外，镁、磷和维生素K通过口服补充的效果非常差，很难被消化道吸收，临床上都是通过静脉或肌肉注射补充这些元素。”赵煜强调。

此外，还有家长喜欢给孩子吃含有维生素B、维生素C等水溶性维生素的多维软糖。“这些水溶性维生素在人乳、配方奶和牛奶中的含量都不低，食物中如水果、杂粮、谷皮也都富含维生素B和维生素C。只要儿童膳食相对全面，不严重偏食、挑食，一般身体就不会缺乏这些东西。”赵煜表示。

“目前，国外比较流行给儿童补充一些锰、锡等微量元素，以提高儿童免疫力。”赵煜介绍，儿童免疫力在6月龄前依靠母乳，6月龄后则依靠自己塑造的“屏障”，不需要外源性补充剂，因此严格来讲，补充这些微量元素对提升免疫力的意义不大。

是否要补需看症状、听医嘱

盲目给儿童“进补”的危害，远不止交了智商税这么简单。“在上述营养素中，水溶性维生素属于小分子，很容易随着体液排出，不存在摄入过量；而维生素A、维生素D、维生素E、维生素K这些脂溶性维生素以及各种矿物质元素，它们很难被排出体外，日积月累补充过量易引发中毒，对儿童身体产生副作用。”赵煜强调。

至于儿童该不该补、该补哪些营养素，赵煜建议家长把这个问题交给医生。“在临床上判断是否需要‘进补’，要根据症状和疾病。比如，对于因疾病造成磷、镁吸收障碍的低磷血症、低镁血症患儿，医生会根据生理需要量为患儿进行补充。”

对于有些家长拿着儿童营养补充剂宣传语所说的症状给孩子“对号入座”，赵煜表示大可不必这么焦虑。他举例说，有的婴儿乳牙萌出晚，家长就觉得孩子缺钙。其实，导致乳牙萌出晚有很多原因，比如下颌骨发育问题等。

此外，家长们不要在营养补充剂方面也“内卷”起来，看到别人家的孩子补，自己也必须给孩子补。“每个孩子的身体发育情况差异巨大，即使哪方面确实缺乏，也需在专业医生指导下进行补充。”赵煜说。

赵煜表示，目前在我国，对于绝大多数儿童来说，最大的问题不是营养素缺乏，而是营养素过剩。儿童摄取营养过多就会让营养变成脂肪，导致体重超标，进而引发一系列健康问题。摄入过多的营养还会让儿童提前进入青春期，影响身高发育。

“家长真正要注意的是确保儿童饮食的多样化和均衡。对于健康的孩子来说，从日常饮食中摄取的营养素，就能保证身体所需。”赵煜最后强调。