为青少年营造良好网络环境（金台锐评）

不久前，有电商平台商户被查出违规向未成年人出售、出租网络游戏账号，以规避“防止未成年人沉迷系统”监管，引发社会对相关监管措施能否真正落地见效的担忧。如何进一步加强互联网平台监管，以法治手段为青少年提供干净、清朗的网络环境，是社会高度关注的话题。

一段时间以来，由于互联网信息纷繁复杂，加之青少年自身分辨力、自制力尚不成熟，在一些不良网络信息的影响下，不少青少年沉迷“饭圈”追星、手机游戏、短视频直播等，有的甚至参与网络色情、赌博等违法活动，还有些成为电信诈骗等违法犯罪的受害者。社会各界呼吁，一方面，要严厉打击侵害未成年人的网络违法行为，充分保护青少年合法权益；另一方面，要及时清除网上不良信息，使青少年免受网上不良内容影响，保证其健康成长。

针对这一问题，近一段时间，各有关部门综合施策，重拳整治涉未成年人上网乱象：不久前，新修订的未成年人保护法实施，增设网络保护专章，明确国家、社会、学校、家庭及互联网内容生产者、服务提供者对未成年人的保护责任；今年7月起，“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动启动，聚焦解决7类网上危害未成年人身心健康的突出问题；近日，国家新闻出版署下发通知，被称为“史上最严”的防止未成年人游戏沉迷规则出台……一系列有力举措有效改善了青少年的上网环境，引导未成年人科学用网、健康上网。

但是，从电商平台倒卖游戏账号以规避监管等事件可看出，当前仍有个别网络平台对未成年人保护工作还不够重视。因此，未来一个时期，要以法治手段，进一步为青少年创造良好网络环境。

首先要进一步完善立法，筑牢未成年人的网络“防火墙”。法律法规在青少年网络环境保护中起着立规矩、定方向、划界限的基础性作用。应及时为未成年人保护法网络保护章节订立配套规范，并加快制定实施未成年人网络保护相关法规。有关部门要以具体法规完善网络游戏、网络购物、网络交友的身份审核、准入门槛、内容管理、消费限制等，实现网络空间未成年人权益保护的“全覆盖”“无死角”。

其次是要继续严格执法，严厉打击针对未成年人的违法犯罪行为。应继续推进“清朗”“净网”系列专项行动，深化打击针对未成年人的网络违法犯罪，深化对公众账号、直播带货、知识问答等未成年人参与较多领域问题治理。还应健全网络不良信息投诉举报机制，推动网络空间共治共享。

此外，还要创新开展网络普法活动，真正让广大青少年网民能够有效识别网络上存在的违法信息、犯罪行为，自觉远离，免受侵害，并积极监督举报，自觉做互联网上的法律践行者、维护者。

孩子的美好未来，需要我们共同守护。全社会都应树立互联网法治意识，自觉抵制网络不良信息，积极监督举报网络违法行为，营造保护未成年人健康成长的良好网络氛围。

《 人民日报 》（ 2021年10月28日 19 版）