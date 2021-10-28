马来西亚推出新规划聚焦疫后复苏

日前，马来西亚国会上议院通过第十二个马来西亚计划，旨在对2021年至2025年的国家经济发展进行规划。该计划将拨款4000亿林吉特（1林吉特约合1.5元人民币），主要聚焦重振受疫情影响的经济，增进社会福祉、安全和包容性以及推动环境可持续发展，以期实现建设“繁荣、包容、可持续的马来西亚”的目标。

马来西亚经济去年萎缩5.6%，未能实现第十一个马来西亚计划的增长目标。新计划设定了几个主要目标，将着力恢复经济增长：2021年至2025年，年均国内生产总值增长4.5%至5.5%；到2025年，家庭月均收入达到约1万林吉特；到2030年，单位国内生产总值碳排放强度比2005年降低45%。马来西亚总理伊斯迈尔称，这是一项“全面的五年发展计划”，目的不仅是创造国家财富，也是为了应对经济结构性挑战，包括创造就业、改善民生、弥合地区发展差距等。

为实现以上目标，马来西亚政府将打造新的增长源，促进航空航天、电气电子、智慧农业、创意产业等发展，推动产业向自动化、机械化和高附加值转变，吸引更多高科技投资。为创造有利的数字经济增长环境，政府将和私营部门合作，投资280亿林吉特加强数字基础设施建设，改善现有的4G网络。政府还计划将数字技术纳入学校课程，培养数字人才，并帮助中小企业实现数字化转型。预计到2025年，数字经济将占马来西亚国内生产总值的25.5%。

马来西亚政府还将拨付大量资金，着重支持6个欠发达州，用于建造基础设施、弥合数字鸿沟、改善教育和医疗等。为解决疫情导致的民生困难，马来西亚政府将通过提供工人培训基金、创建更多培训中心提升工人技能等方式，创造更多就业机会。

环境可持续性也被列为未来5年的优先事项。马来西亚政府承诺停止建造新的燃煤发电厂，到2050年实现碳中和。政府将出台国家能源政策，降低工商业领域的能源消耗，推动碳中和目标的实现。

伊斯迈尔表示，目前马来西亚经济出现复苏迹象，随着新的发展计划和2022年预算的实施，国民经济将实现更可持续的增长。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年10月28日 18 版）