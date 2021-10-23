截至10月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例50例。其中境外输入病例12例（上海3例，福建2例，广西2例，天津1例，辽宁1例，山东1例，广东1例，云南1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（天津1例，广东1例）；本土病例38例（甘肃17例，其中兰州市13例、张掖市2例、嘉峪关市1例、陇南市1例；内蒙古11例，其中阿拉善盟9例、锡林郭勒盟2例；北京6例，均在昌平区；宁夏3例，其中吴忠市2例、银川市1例；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在甘肃）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为本土病例（在内蒙古）。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者755人，重症病例较前一日增加4例。

境外输入现有确诊病例414例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9486例，累计治愈出院病例9072例，无死亡病例。

截至10月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例549例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例91530例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96715例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1224969人，尚在医学观察的密切接触者26626人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例，其中境外输入11例，本土6例（贵州2例，均在遵义市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；宁夏2例，其中银川市1例、吴忠市1例）；当日转为确诊病例3例（境外输入2例）；当日解除医学观察13例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者385例（境外输入354例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28747例。其中，香港特别行政区12313例（出院12012例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16357例（出院13742例，死亡846例）。