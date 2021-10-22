刘士远：人工智能产品需从临床实际出发 助力优质医疗资源下沉

近日，上海长征医院放射诊断科主任、中华医学会放射学分会主任委员刘士远做客人民好医生客户端。他表示，近年来，人工智能在医疗行业应用发展迅速，在疾病预测、诊断、提供治疗建议方面发挥了重要的作用。在医疗领域应用的人工智能产品，需要从临床实际出发，推动优质资源下沉，为患者提供更加全面的医疗服务，助力公立医院高质量发展。

强化创新 助力公立医院高质量发展

刘士远表示，《关于推动公立医院高质量发展的意见》提出，推动公立医院发展，充分发挥公立医院“主力军”的骨干作用，促进公立医院从粗放管理到精细化管理、注重物质投入到加强人才培养的转变。公立医院要注重提升内涵建设、质量建设和人才建设。其中，影像科作为平台科室，推动影像科高质量建设，对于促进医院发展、临床学科建设，为患者提供更好地服务有着重要的作用。

“创新是医院的生命力，也是科室的生命力。”刘士远表示，创新包括多个方面，首先，需要从技术层面着手进行技术创新，用新的检查方法、诊断方法、治疗方法、服务体系，提升诊断准确率和治疗效率，提高患者获得感，为患者带来全新就医体验。其次，工作模式融合创新也是重要方面，要进一步加强多学科合作，开展早筛早诊，加强疾病干预，强化院后患者康复管理，形成以疾病为中心的学科群，覆盖院前、院中、院后的融合创新服务模式。

刘士远指出，要进一步强化信息化和智慧化平台创新，充分发挥大数据、物联网、互联网、人工智能和5G等技术在医疗领域的应用，提高医院管理水平和运行效率，让优质资源在高质量发展的同时，能够更大范围、更好地为患者服务。

深入产品研发 助力优质资源下沉

刘士远表示，由于我国经济发展差异，医疗资源分布不均衡，能提供的服务数量和种类也存在不平衡的情况，以影像学科为例，省会医院和县级医院、乡级医疗机构在影像设备类型、影像扫描技术、影像诊断能力等方面存在异质性。近年来，分级诊疗、互联网+技术的推广和应用，在促进优质医疗资源下沉方面发挥了重要的作用。人工智能技术是解决医疗资源匮乏、医疗质量相对落后地区所面临问题的重要方法之一，通过将大型三甲医院培育研发的人工智能产品应用到县医院或乡级医疗卫生机构。当前，人工智能产品在面临多病种和实际医疗场景应用方面存在一定的局限性，也希望未来能有更多的医学影像人工智能企业研发出更多针对解决医疗异质化问题的产品，提升基层医疗服务质量，推动全国医疗同质化水平建设。

刘士远认为，近年来，人工智能在医疗行业应用发展迅速，从医院信息化管理到病例结构化，在疾病预测、诊断、提供治疗建议方面发挥了重要的作用。其中，影像学作为医疗人工智能先试水的领域，很多企业在肺结节、冠心病、脑肿瘤、骨折以及肝脏疾病等方面都有很好的布局和应用。产品在临床应用时需要符合临床使用场景，符合患者就医习惯，也需要在物价以及其他方面与相关监管部门相匹配。在未来，希望能够有更多企业深入产品研发，从多病种、多器官、多模型入手，关注临床场景应用，逐步扩大产品种类和覆盖范围，争取做到全流程、全病种、全覆盖。

提升科研能力 强化人才培养

“影像科是医院建设的助推器，也是大枢纽，所有的临床学科、临床医生都需要这个平台的支撑。”刘士远表示，影像平台要满足医生和患者的需求，需要有足够的设备和医务工作者，覆盖临床所需的检查项目。其次，要进行影像亚专业分工，根据神经组、头颈组、骨关节组、腹部组、胸部组等不同方向对影像人才进行亚专业分工并深入研究，从临床、医疗、教学、科研各个方面为患者提供更加精细化服务，推动临床医学高质量发展。

刘士远指出，尽管当前很多高校开设了影像相关专业，但随着医院的进一步发展和扩张以及设备的投入，人才需求量也同步扩大。与其他学科不同，影像科医生需要全面了解身体不同部位的疾病，属于横向交叉学科，且服务对象多样，要进一步重视临床人才培养，采用多种教学模式相结合、医工结合的方式，注重科研教学能力培养。

“如果将医疗比喻做一个整体的话，教学和科研就是两个翅膀。”刘士远表示，教学和科研是大型三甲医院的重要任务，需要在用好在临床工作中总结积累的数据和经验，更好地指导基层医生，从而促进整个学科的发展。