甘立军：医联体建设联动各层医疗资源 党建引领推动医院高质量发展

近日，人民网·人民健康推出“领航者说”——《人民医者致敬建党百年》系列访谈，定向邀请公立医院带头人围绕公立医院建设进行分享。济宁医学院附属医院院长甘立军做客该栏目（点击查看节目视频），就区域医疗中心、医联体建设等话题发表自己的观点。

谈到国家启动建设国家和省级区域医疗中心，甘立军认为主要目的有两个：第一是扩容优质医疗资源，提升供给侧优质医疗资源的总量，更好满足群众的需求；第二是重新布局优质医疗资源，完善服务体系，让患者在家门口就能享受到优质的医疗服务。他表示，济宁医学院附属医院作为山东省省级区域医疗中心，秉持以健康为中心原则，在区域内发挥着医疗服务龙头作用。

为促进优质医疗资源下沉，甘立军谈到该院和周边地区40多家医院签订了医联体协议，建立对口帮扶关系，探索、构建了紧密型医联体，并组建了学科项目型医联体。“学科项目型医联体，即三级医院和社区医院开展合作，针对某些特殊疾病发挥各自的优势联合开展工作，实现部分特殊疾病的预防、治疗、管理、康复一体化，上下联动，各司其职。”

据甘立军介绍，肺癌筛查和前列腺癌筛查，是该院近期开展学科项目型医联体的两个代表性病种。“这两个病种和居民关联度比较密切，筛查手段也相对简单。社区卫生服务中心可以下户去做筛查工作，进行基础性疾病治疗，如遇严重病症可转到医院来诊疗，患者在康复期间可以再转回社区卫生服务中心。既方便了患者，同时也充分调动了基层卫生资源，发挥了基层医院在疾病预防方面的功能。”他认为，实现不同层级医院功能定位的划分，同时在慢病管理、癌症早筛方面，让居民、区域内的百姓切实受益。

同时，甘立军对该院紧密型医联体也进行解读。“对于在区域内发展遇到困难的医院，由我们医院派驻管理团队，从管理、技术和人才方面进行全面的领导和帮扶，从而帮助医院进入健康、良性的循环状态。”

甘立军特别提到，公立医院的发展离不开医院党委的领导，在做决策、把方向、促改革、保落实、人才建设方面，党委发挥着至关重要的作用。“党的建设已经贯穿到我们的业务发展中。未来，我们将继续坚持医院发展的公益性，推动医院高质量发展，提升医院的学科建设水平、技术创新水平、医院管理水平，更好地发挥济宁医学院附属医院在区域内的带动作用。”甘立军如是说。