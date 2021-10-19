国家医保局派工作组赴山东单县督办欺诈骗保事件

人民网北京10月19日电 （记者崔元苑）18日，国家医疗保障局基金监管司负责人表示，国家医保局高度重视社会反映的山东省菏泽市单县城乡居民医保涉嫌欺诈骗保问题，迅速责成山东省医疗保障局查明情况，依法依规严肃处理，并派出工作组，奔赴山东省单县进行现场督办。同时，要求山东省医疗保障局严格落实2021年打击欺诈骗保专项整治工作要求，聚焦“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保行为，以案为鉴，举一反三，在全省范围内加大监管力度，严肃查处各类医保欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。

据媒体报道，有群众反映称，在山东菏泽单县莱河镇崔口村，多名村民名下的城乡居民医保账户，近五年来莫名出现多次脑中风的医保结算记录。调查发现，有孩子刚刚5岁就有了脑中风的医保结算记录；有老人去世很长时间后仍有48次医保消费；而有的村民常年在外务工，一次也没有去过村里的卫生室，名下的医保账户也出现了脑中风的结算记录。据单县相关部门初步排查，崔口村2000多名村民，梳理出37000多条医保结算记录存在问题，而类似情况在其他村、乡镇也不同程度存在。