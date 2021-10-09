三年追回医保基金348.75亿元 欺诈骗保案频发局面初步遏制

人民网北京10月9日电 （记者崔元苑）“以药价3至5成的价格向就诊人员收购医保药品，或收购他人医保卡到医院、药店等医保定点单位冒名使用骗开药品，积少成多获取大量药品货源。随后，通过社交软件对外招揽经销商，以药价6成左右的价格对外销售牟利。”这是今年1月上海市打击欺诈骗保专项整治行动中发现的一起欺诈骗保案。

在8日公安部和国家医疗保障局联合举办的打击欺诈骗保专项整治行动新闻发布会上，国家医保局基金监管司副司长、二级巡视员段政明介绍，2018年至2020年共检查定点医药机构171万家次，查处86万家次，追回医保基金348.75亿元，初步构建起打击医保欺诈骗保的高压态势，医保欺诈骗保案件普发、频发的局面得到初步遏制。

近年来，随着国家医疗保障体系的健全完善，医保的覆盖面和基金规模不断扩大，风险点也随之增加，诈骗医疗保障基金违法犯罪高发多发。“医保基金监管形势依然严峻，欺诈骗保案件仍然时有发生，如安徽太和县、河北省成安县欺诈骗保案件，都引起社会广泛关注。”段政明指出。

段政明介绍，今年，国家医保局将专项整治行动与日常监管有力结合，强化打击欺诈骗保工作的针对性与全面性，提升基金监管效能。1至8月份，全国共检查定点医药机构51.66万家，查处21.25万家，其中行政处罚3297家，暂停协议9777家，取消协议2398家，追回医保基金88.12亿元。国家医保局直接开展飞检7组次，检查医疗机构14家，医保经办机构7家，查出涉嫌违法违规资金1.31亿元。专项整治行动共查处涉及“三假”类型案件2637起，共暂停医保服务协议78家、解除医保服务协议45家、移交司法机关438家（人），移交纪检监察机关26家（人），追回医保基金及违约金0.71亿元，处行政罚款0.18亿元。全国曝光典型案例14397起，各级医保部门向欺诈骗保线索举报人兑现奖励金69.66万元。

“下一步，将继续贯彻落实党中央、国务院关于医保基金监管工作的决策部署，进一步提升医保基金综合监管能力。国家医保局将联合公安部印发《关于加强打击诈骗医保基金案件行刑衔接工作的通知》，继续深化部门联动长效机制，始终保持打击诈骗医保基金违法犯罪行为的高压态势，推进医保基金监管工作向纵深开展。”段政明表示。