国家卫健委：10月17日新增确诊病例24例 其中本土病例2例

10月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例。其中境外输入病例22例（上海6例，云南6例，山东5例，广东2例，四川2例，陕西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在四川）；本土病例2例（均在陕西西安市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例26例，解除医学观察的密切接触者684人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例464例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9422例，累计治愈出院病例8958例，无死亡病例。

截至10月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例516例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例91394例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96546例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1212607人，尚在医学观察的密切接触者20493人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例，其中境外输入7例，本土2例（均在云南德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者360例（境外输入346例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28708例。其中，香港特别行政区12294例（出院11992例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16337例（出院13742例，死亡846例）。