未来三年肿瘤诊疗服务将更完善 国家卫健委等三部门部署肿瘤诊疗质量提升行动

国家卫健委官网截图

人民网北京10月15日电 （记者张文婷）肿瘤疾病，特别是恶性肿瘤治疗难度较大，严重危害人民群众健康。为持续提升肿瘤诊疗质量水平，规范肿瘤诊疗行为，近日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室、中央军委后勤保障部卫生局联合印发《肿瘤诊疗质量提升行动计划》（以下简称《行动计划》），要求各地卫生健康行政部门和有关医疗机构进一步加大肿瘤诊疗管理工作力度，将“肿瘤诊疗质量提升行动”作为2021年至2024年重点工作。

《行动计划》对肿瘤诊疗工作的重点环节及有关法律法规、部门规章和规范性文件要求进行了梳理，再次强调并进一步明确了肿瘤诊疗管理的具体要求，从六方面部署开展“肿瘤诊疗质量提升行动”：

一是加强肿瘤服务体系建设和人才队伍建设，提升服务能力。建立完善覆盖肿瘤诊疗全周期、全过程的医疗服务体系，形成技术指导、上下联通、分级诊疗、分工协作、中西医协同的服务机制。

二是优化肿瘤诊疗模式，提高科学决策水平。强调落实指南规范和临床路径，提高诊疗规范化水平；推进“单病种、多学科”诊疗模式，提高科学决策水平；强化知情同意要求，维护患者权益。

三是提高肿瘤诊断能力，促进合理医疗检查。规范医学检验实验室等管理，加大对医疗检查的监管力度，按照相关技术规范实施医疗检查。明确委托第三方开展医疗检查的有关要求。

四是强化肿瘤用药管理，提高用药规范化水平。要求按照有关制度规范使用抗肿瘤药物，加强处方审核、点评，强调拓展性用药的条件和流程，严格外购药品使用管理，加大重点监控药品管理力度。

五是加强医疗技术管理，规范开展临床试验和临床研究。要求建立健全医疗技术临床应用管理制度，规范限制类医疗技术应用，强调临床试验、临床研究项目严格管理，不得收取患者费用。

六是丰富服务内涵，加强人文关怀。要求推进肿瘤早期筛查，做好肿瘤患者并发症、并存病诊疗服务，关注患者心理社会需求，做好科普宣教。

此外，《行动计划》同时对各地有关部门和医疗机构推进“肿瘤诊疗质量提升行动”提出明确要求。

《行动计划》指出，各地卫生健康行政部门要将医疗卫生机构违法违规开展肿瘤诊疗、临床试验等作为卫生监督执法的重点，加大监督检查力度；将肿瘤诊疗作为医疗管理工作的重点，组织专家加大质控评价工作力度。对发现问题要持续跟踪，督促整改到位；对违法违规行为要建立台账，依法依规严肃处理；对反面典型要进行通报曝光。要充分发挥社会监督作用，认真听取群众意见。对有效的问题线索，要按照有关规定组织调查核实。