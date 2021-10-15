网红“扔菜”，扔掉了美德

明明是到市场买菜，拍照之后却把菜扔了，只拿走空的名牌包装袋。近日，某奢侈品牌与上海一家菜市场搞了一个买满20元菜送一只手提纸袋的活动，吸引了不少网红博主及年轻人前来买菜拍照。据新民晚报报道，10月10日，一名女子拿着奢侈品牌手提纸袋美美地拍照后，走出菜场就把芹菜丢进了路边的垃圾车，一旁的环卫工人看得目瞪口呆。这种贪慕虚荣又浪费粮食的行为，遭到众多网友批评。

花自己的钱挑选商品，本无可厚非；跟风参与菜场促销活动，也无可指摘。但这名女子把奢侈品的包装袋当宝贝抱在胸前，把完好无损的蔬菜当垃圾抛诸脑后，那就暴露了不止一个问题。到底要的是蔬菜或袋子，还是名牌带来的一时虚荣？追的到底是时尚潮流，还是挥霍浪费的奢靡之风？一粥一饭当思来之不易，这名女子丢掉的不仅是一捆新鲜美味的芹菜，更是尊重他人成果的修养、质朴节约的美德。在全社会抵制浪费的大背景下，直接把蔬菜扔进垃圾桶的举动，浪费的不只是个人的钱财，也刺伤了公众珍惜粮食的心。

眼里只有奢侈品的“光芒”，自然就看不到一捆芹菜的价值；把芹菜当垃圾处理，就是对反对浪费、节约粮食的无视，是把节约美德和菜一起扔掉了。虽然不能判断这名女子拍照是为了朋友圈的点赞，还是冲着直播间的流量，但可以肯定的是，她是把菜场当成了秀场，好端端的一捆芹菜成了个人秀的工具。值得警惕的是，这名女子代表了一大批为了“秀”而没有原则乃至失去底线的人。那些经常展示豪车钥匙、大品牌购物袋的炫富网友，那些镜头前大快朵颐、镜头外吃后催吐的“大胃”主播，其实与这名女子一样，都暴露了畸形的生活理念，折射出精神世界的贫乏。

丢了芹菜，抱着奢侈品包装袋，自以为拿着它凹造型的样子很美，如此“买椟还珠”，非但不划算，而且一点也不美。