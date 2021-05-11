面包尺寸不合格，就该浪费？

当天没卖完的、大小和形状不合格的面包，不售卖，一律扔掉……日前，南京查处自反食品浪费法实施以来的这一首例食品浪费行为。据媒体报道，南京市雨花台区市场监督管理局对该违规面包店发出《责令改正通知书》，并组织当事人进行行政约谈。

面包“拼颜值”拼到如此地步，令人遗憾。按道理，清晰界定食品浪费不是难题。奇怪的是，网上有一些观点要为商家“正名”。诸如，“卖不出去倒掉说明商家很有良心”“打折售卖了不就影响了正常面包的销售吗”“这是对消费者负责，不属于食品浪费”，等等。那么，扔掉尺寸不合格的面包，究竟是不是浪费？对照反食品浪费法，答案自明。

所谓食品浪费，就是指对可安全食用或者饮用的食品未能按照其功能目的合理利用，包括废弃、因不合理利用导致食品数量减少或者质量下降等。是与非如此明确，为什么有人仍会犯迷糊？关键在于有经济利益作驱使。然而，扔掉尺寸不合格的面包，终归只是商家出于经济理性而做出的违法决策。这看似在对消费者负责、对品牌和信誉负责，其实已违背了企业的社会责任。

反对食品浪费是全社会的共同责任。统计显示，全球每年约有1/3的食物在生产与消费过程中被损失和浪费，经济损失近1万亿美元。可见，对食品企业来说，责任尤其重大。有人曾把企业的本质定义为某种促进社会福利的有效方式。也就是说，企业决策与行为始终要对社会负有责任，要坚守法律和道德的底线。随着反食品浪费法的实施，各行各业都要对此类打着维护品牌和信誉旗号的浪费行为坚决说“不”。

据媒体报道，涉事面包店已被责令整改。目前，在保证质量的前提下，该店会把尺寸不合格的面包捐赠给有需要的困难人群。对此，企业要多付出一些努力，做出积极的改进。譬如，商家和工厂要共同完善协调机制，以便顺畅地把这些面包送到受捐赠者手中；要改进包装工艺，让不合尺寸的面包仍能保持良好品相。从这则案例中，我们更真切地看到，从生产到消费，全链条节约粮食任重道远。相关行业和企业都要为之做出改变，加快推动长效机制的建立健全。消费者也要改变思想观念，调整消费方式，支持各行各业改掉不科学不合理的生产方式。