报废面包扔掉太浪费 合理利用是正道

面包做大了、做小了、做扁了，甚至当天卖不完的面包统统都要扔掉，这看起来是从顾客出发的做法，却造成了严重的食品浪费。5月4日，南京市雨花台区市场监督管理局对这家违规面包店发出《责令改正通知书》，并组织当事人进行行政约谈。这是《反食品浪费法》实施以来，南京向浪费食物的商家发出的第一份《责令改正通知书》和开展的首次约谈。

商家将“报废面包”全部扔掉，其目的是为了控制品质，这样的做法虽然符合公司规定，却存在浪费食物的嫌疑，有违《反食品浪费法》的相关规定，并不可取。因此，市场监管局对该商家进行约谈，责令依法整改，乃是合情合理之举。

目前，部分面包店、糕点房出于竞争需要，走产品新鲜、高品质的市场路线，当天现做现卖、产品不过夜的销售模式，以获得消费者的信赖，对于品相不好、不新鲜的产品，一般是采取限时打折处理，或者免费试吃、赠送等方式。这样做一方面可以消化掉这些产品，使其物有所值，另一方面避免无谓的食物浪费，符合厉行节约、制止浪费的社会倡议。

在商家眼里，这些“报废面包”品相不好，影响销售，扔掉最省心，但是这些食物也不存在腐坏问题，浪费总是不对的。倒不如按照行规，将“报废面包”采取打折销售、免费试吃、赠送等方式处理，比如定向捐给福利院、养老院等机构。

随着《反食品浪费法》的正式实施，浪费食物不仅是社会道德问题，也是违法行为了。该法律对食品生产经营者提出了要求，如出现浪费食物的现象，又拒不改正的话，将被处五千元以上五万元以下罚款。因此，企业要主动遵守法律，适时修改管理流程、规章制度，对不符合法律的地方，及早予以调整，引导员工和消费者重视节约粮食、杜绝浪费，以切实履行社会责任。

近年来，部分城市为减少食物浪费现象，效仿欧美等国家，试点推出了“食物银行”，将临期食物放在冰柜里，免费提供给有需要的低收入群体，从而让食物得到妥善利用，这就是一个可以推广的好模式。可见，政府、商家和社会各界应共同努力，把好厉行节约、制止浪费的关口。