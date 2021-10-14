如何摆脱“悲秋”烦恼？ 专家为您支招

秋季抑郁症又名“秋悲”，是一种季节性心理疾病。主要表现为心情不佳，认为生活没有意思，高兴不起来；较为严重的则出现焦虑症状，食欲、睡眠等生活能力下降；精力缺乏、自我评价低、精神迟滞等。为何秋季抑郁症会高发？近日，北京安定医院抑郁症双相情感障碍诊疗团队副主任医师丰雷（点击观看视频）做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端时给予解析。

北京安定医院抑郁症双相情感障碍诊疗团队副主任医师丰雷做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端

抑郁症的表现有哪些？

丰雷介绍，典型抑郁症一般都表现为情绪的低落，兴趣的下降，乐趣的丧失，对自我评价的降低，饮食的改变、睡眠的改变，注意力记忆力的改变等，严重的会有自杀、自伤、自残的行为或想法。

抑郁症早期最常见的是失眠症状，闷闷不乐，少语懒动，多表现为什么都不想干，每天都觉得很丧，觉得生活没有意思。而一些紧张不安、焦虑、担心等情绪如得不到很好的缓解与释放，很有可能会发展为抑郁。

为何秋季抑郁症会高发？

丰雷介绍，秋季抑郁症又名“秋悲”，是一种季节性心理疾病。主要表现为心情不佳，认为生活没有意思，高兴不起来；较为严重的则出现焦虑症状，食欲、睡眠等生活能力下降；精力缺乏、自我评价低、精神迟滞等。秋季抑郁作为一个相对独立的亚型，具备一些特点。许多典型抑郁症患者会出现睡不着，醒得早，吃不下，没胃口的现象，而季节性抑郁症患者，可能会出现睡眠增加，嗜睡，白天精力很差，疲倦懒动，出现食欲增加，暴饮暴食。这和典型的抑郁患者表现不一样，另外它的动力下降的可能更明显一些，疲倦乏力、精力差。

丰雷表示，秋季抑郁症专业术语叫季节性情绪障碍。当进入秋季时，昼短夜长，日照变少，气候也由热转寒，逐渐萧落。而日照减少，会影响到我们的生物节律，比如睡眠节律、情绪节律、体力节律等，从而影响我们情绪。秋季抑郁一般持续时间可达四、五个月之久，从10月开始会出现一些症状，12月到1月最为严重。

丰雷表示，诊断季节性抑郁，一般要求至少两年都在同一个时间点出现相同的症状。对有既往病史患者，再次出现季节性抑郁的风险会更高。现代医学研究表明，造成秋冬季抑郁症病因可能是阳光照射少，人体生物钟不能适应日照时间缩短的变化而导致生理节律紊乱和内分泌失调，出现情绪与状态的改变。人脑里有一种腺体叫松果体，对阳光十分敏感，能分泌松果体素（也称褪黑素）和5-羟色胺。当阳光照射强烈时，松果体受到阳光的抑制，分泌激素减少；当阳光强度降低时，松果体兴奋，分泌出的激素就多，使人体内的甲状腺素、肾上腺素分泌减少，人体便会处于抑郁状态，容易感觉到疲惫。因此，高纬度地区的人更容易出现这种季节性的情绪障碍，因为那里的冬天特别漫长，日照时间特别不充分。

抑郁症病因有哪些？

丰雷表示，抑郁症目前病因还不明确，但以下因素值得注意。一是遗传因素。抑郁症的遗传因素虽不像其他精神疾病那么大，但也会起作用。二是社会环境因素。患者的一些人格特征、生活经历、教育背景、生活水平、所处的工作、家庭等各种因素都有可能会触发，很难界定哪一个是发病的病因。不同人、不同的因素会诱发出现不同的表现。三是特殊行业或长期从事压力较大工作者，患病风险较高。四是性别差异。女性的发病率会更高一些，大概是2：1。

丰雷介绍，因为病耻感的原因，患者接受有效治疗的比例相对较低。因此，我们应当加强科普教育，让公众去了解该疾病的特点和规律，建立相应的应急机制，比如自杀干预热线等；同时要鼓励患者信任身边人，并接受帮助，到正规医院去寻求医生及专业人士进行治疗。对于患者而言，在突然出现自残、自伤甚至自杀想法时，千万不要去实施，而是拔打信赖的亲人、朋友的电话或120自救。

针对抑郁症的治疗问题，丰雷介绍，最常见的是药物治疗；其次是心理治疗，目前需求很旺盛；三是物理治疗，如声光电磁的刺激；四是替代性治疗，或者叫辅助治疗，如中医中药或其他一些膳食补充。

丰雷强调，抑郁症在治疗过程中需要配合医生去完成，这个过程或许会持续而漫长。首次发作患者，两三个月才能完成一个急性期治疗，后期还需要继续巩固，防止反弹和防止快速复发。一般首次发作患者治疗得半年左右，治疗周期可能达到六至九个月时间。二次发作或多次发作患者，整个治疗周期会相对延长，有可能一年、二年或更久，还有些需要终身治疗。