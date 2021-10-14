国家卫健委：10月13日新增确诊病例21例 其中本土病例1例

10月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例。其中境外输入病例20例（云南6例，天津3例，山东2例，广东2例，广西2例，辽宁1例，上海1例，浙江1例，河南1例，湖北1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（浙江1例，河南1例）；本土病例1例（在内蒙古锡林郭勒盟）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者960人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例489例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9357例，累计治愈出院病例8868例，无死亡病例。

截至10月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例630例（无重症病例），累计治愈出院病例91212例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96478例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1208390人，尚在医学观察的密切接触者22561人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察9例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者370例（境外输入358例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28665例。其中，香港特别行政区12275例（出院11962例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院64例），台湾地区16313例（出院13742例，死亡846例）。