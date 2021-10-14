新华时评：老有所为 红霞满天

在重阳节来临之际，习近平总书记向全国老年人致以节日祝福，并对老龄工作作出重要指示，强调要把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。

第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿。预计“十四五”时期这一数字突破3亿，我国将从轻度老龄化进入中度老龄化阶段。在应对人口老龄化的过程中，需要全社会树立起积极的老龄观。

积极老龄观意味着全社会要积极看待老年人。“老吾老以及人之老”，敬老是中华民族的重要文化传统，要大力弘扬孝亲敬老传统美德。人类的生存繁衍、文明传承是一个不断积累、延续的过程，老年人的生活质量事关生命的尊严，也体现社会的文明程度。人终会老去，人在少壮之时尊老敬老，是一种高回报的文明储蓄，未来一定会从中获益良多。

积极老龄观鼓励老年人保持健康的人生态度。老骥伏枥，志在千里，在每一天都能焕发“新生”的力量。在调整心态积极参与社会活动的过程中，老年人的幸福感、自豪感、荣誉感也会提升，这有利于促进老年人身心健康，能更有尊严地享受晚霞下的生活。

中国中医科学院广安门医院102岁的首届国医大师路志正，不仅坚持每周出诊，还带教博士生和传承人，参加学术活动。他常说：“多看病，就是对社会最大的贡献。”99岁的中国人民大学教授邬沧萍仍在写书、工作，他想看看“一个知识分子的潜能有多大”。像他们这样用奉献渲染夕阳红，无疑是银发人生最美的境界。

积极老龄观要求全社会为老年人发挥作用拓展更大的空间。社会要鼓励老人积极参与，提倡“老有所为”，并为有能力、有意愿发挥余热的老年人创造参与条件。发挥好老年人的积极作用，将老年人的智力资源转化为社会财富，珍惜老年人的经验和优良品德，会形成老年人和全社会多方共赢的局面。

青春易逝，韶华易老，但每一段年龄都有自己的精彩，在积极老龄观下，人生的舞台会不断延展。