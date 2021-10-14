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习近平对老龄工作作出重要指示强调

贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略 让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年

在重阳节来临之际向全国老年人致以节日祝福

2021年10月14日08:05 来源：人民网－人民日报

　　新华社北京10月13日电  在中国传统节日重阳节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对老龄工作作出重要指示，代表党中央祝全国老年人健康长寿、生活幸福。

　　习近平指出，各级党委和政府要高度重视并切实做好老龄工作，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系，强化基层力量配备，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。

　　习近平强调，要大力弘扬孝亲敬老传统美德，落实好老年优待政策，维护好老年人合法权益，发挥好老年人积极作用，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月14日 01 版）

(责编：张文婷、杨迪)


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