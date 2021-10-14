关爱细之又细 老有所养所依（关注城市困难群体）

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近年来，浙江省杭州市上城区做出多项探索，对生活有困难的老年人提供保障：由政府购买服务，提升居家养老品质；推广照护床位，以科技助力老年人健康管理；进行适老改造，为老年人提供生活便利……一系列帮扶措施，让更多老年人老有所养、老有所依。

目前，在浙江省杭州市主城区上城区，空巢独居、孤寡等生活有困难的老年人约有6.08万。如何让这部分老年人老有所养、老有所依？记者近日进行了探访。

政府引进优质企业

提供居家上门服务

见到81岁的王连香老人时，上门服务的心连心居家服务中心工作人员占海群刚帮她洗了头。老人躺在床上，脸上露出满意的表情。

王连香的老伴2015年去世后，她独自居住在上城区彭埠街道红五月嘉苑一区这处60多平方米的房子里。客厅内虽然摆了些旧桌椅，但看得出来，房间经常有人打扫，比较干净。

前几年，社区登记居家养老人口时，工作人员胡珍珠特意把王连香登记在本子上，按照区里居家养老政策，给她办理了各项补助，享受由政府购买的助洁、助餐、助医、助浴、助行等生活服务。心连心居家服务中心的工作人员提供每周两次的上门服务，包括打扫卫生、洗衣服、洗澡等。

这次来给老人洗头的阿姨占海群已经为王连香服务了几年。“王奶奶爱干净，桌面上见不得一点灰。我每次上门，都会擦上两三遍。”占海群说，“她行动不便，但喜欢在屋里向外看风景。我每次上门，都会把窗户擦了又擦。”

坚持保障兜底、全面普惠的原则，上城区以项目化方式、市场化运作，推进居家养老服务品质提升，引进多家优质为老服务企业和社会组织，为老年人提供包括家政保洁、生活照料、助医服务等20多项内容的居家上门服务，服务费用政府会提供相应补贴。

对于社区这一做法，王连香和她的家人都非常认可。王连香最高兴的时刻莫过于洗澡了。洗澡之前，占海群会先找好坐浴凳，然后反复调试水温。洗一次澡，需要差不多一两个小时的时间，但老人十分享受。洗完躺在床上，王连香总不忘跟占海群道声“谢谢”。这声“谢谢”，饱含了老人真挚的情感。

照护床位智能监护

保障家属信息互通

黄奶奶的老伴禹书进在2015年患上了帕金森综合征。静止时手抖，行动时迟缓，看着一向硬朗的老伴逐渐失去身体协调性，黄奶奶一度感到很无助。

他们居住在上城区望江街道一处小区的三楼，从那时开始，两人便不再下楼。87平方米，是两人居住的面积，也是他们仅有的活动范围。2019年，禹书进又不小心摔了一跤，至此，只能卧病在床。为照顾老伴，黄奶奶寸步不离身。给老伴儿喂饭、擦身子……

“我两个女儿都很孝顺，但她们工作太忙，一周能来看望几次，我们也理解。”黄奶奶说，两个女儿都有自己的工作和家人，难以兼顾对老人日常生活的照料。

这两年，禹书进的病情渐渐稳定，但只有意识，失去了语言和行动能力。黄奶奶聘请了护理员，两人每个月一半的退休金作为护理员的支出。

2019年10月，杭州市上城区在浙江首推“家庭养老照护床位”。一张科技床垫不仅可以知道睡眠者的睡眠时长、深度、起夜次数，还能精准测量心率等数值。黄奶奶率先为老伴争取到试用的机会，禹书进也成为最早一批使用“家庭养老照护床位”的老人。

“家庭养老照护床位”通过24小时智能监护平台，每天都有护士查房和问候，可及时了解并回应老人的需求。同时通过手机应用将老人的睡眠情况和生命体征数据每日准时发送至子女的手机，帮助子女了解老人的健康情况，保障家属信息互通。

“以前，老伴一不舒服就要叫救护车，一趟就要花四五百块钱。”谈起“家庭养老照护床位”给家中带来的变化，黄奶奶很满意，现在去医院的次数少了，叫救护车的钱也省了。

在禹书进老人的家中，记者注意到，房屋还经过了一系列适老化安全改造。比如，洗浴空间安装了安全扶手、防滑地垫，并添置了助浴椅。在接受护理员的日常助浴服务时，老人的安全有了更好的保障。

每天，禹书进要吃10种药物，分为早、中、晚三个时间段。考虑到黄奶奶年事已高，帮助老人进行适老化改造的机构还带来了智能药箱，对老人每日的服药时间准确设定。每到服药时间，药箱就会发出提醒，避免错服和漏服。同时，服务机构每周还安排医生上门为老人提供1小时的健康管理，解答老人的日常用药问题，并进行健康知识宣教。

如今的黄奶奶，闲暇时在家里做起手工，也摆弄起智能手机。在“家庭养老照护床位”机制下，两位老人逐渐体会到科技养老的便利。

适老改造方便起居

生活品质显著提升

见到陈法根时，他刚吃罢饭，正在收拾碗筷。水池旁边，放着他的拐杖。

陈法根兄弟4人，自小患小儿麻痹症的他，一直未婚，之前与90多岁老母亲相依为命。前几年，母亲过世后，他就独自居住在彭埠街道一个小区的房子里。

以前，最让老人头痛的问题，就是厨房和浴室的地面太滑。2015年，陈法根搬进这幢拆迁安置房，装修时没考虑太多，就铺上了瓷砖。然而，自己腿脚不好，遇上雨水多的时候，瓷砖就会沁上一层薄薄的水雾，稍不留神就要摔倒。

陈法根从来没有跟人说过这些不便。街道工作人员在走访中了解到这一情况后，立刻行动起来。前不久，专业承接适老化改造工程的肖艳彦来到了陈法根的家。很快，陈法根家里就发生了不小的变化——厨房和卫生间都铺上了防滑地胶，每面墙上都装上了长约1米的黄色扶手。肖艳彦还特意把墙面粉刷了一遍，看起来焕然一新。

浴室里，原先的木头坐浴凳，长期淋水后已经发了霉。肖艳彦看到后，马上换上了崭新的坐浴凳，有靠背、带扶手，凳面上有气孔，方便水流走。卫生间的台盆、水龙头、花洒也全部换成了新的。陈法根对这些改造非常满意。如今，陈法根再也不用抓着床单起床了，床边那根黄色扶手，让他起床很方便。

跟陈法根一样，越来越多的困难老年人正在享受适老改造带来的便利。

根据浙江省2021年适老化改造实施方案，今年全省将对2万户生活有困难的老年人住所进行适老化改造，包括出入通道无障碍改造、卫生间和浴室地面防滑处理、适配与无障碍改造有关的辅具器材等。上城区还将全省平均6000元的改造标准提高到1万元，全面提升老年人自理能力和生活品质。

（王丽玮参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 12 版）