第五届中国DRG收付费大会开幕

为贯彻落实党中央、国务院健康中国战略部署，深化医药卫生体制改革，促进公立医院高质量发展，推动医保支付方式改革向纵深发展，总结可复制、可推广的DRG实施经验，搭建DRG收付费交流平台，10月13日，由国家卫生健康委体改司、财务司、医政医管局指导，国家卫生健康委卫生发展研究中心、世界卫生组织中国分类术语与标准合作中心主办的第五届中国DRG收付费大会以“线上与线下”相结合的方式召开。本次大会设立了“三明收付费制度改革专场”“DRG和DIP改革理论与实践”“DRG医院管理实践”“DRG信息规范化管理”“DRG质量安全与绩效考核”“DRG成本核算”“DRG支付政策”“DRG信息支撑”“民营医院DRG实践经验”八个分论坛，邀请国内外专家学者分享DRG改革实践经验，剖析DRG相关领域的焦点话题。

大会开幕式由国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任付强主持，国家卫生健康委副主任李斌出席并发表大会致辞。国家卫生健康委体改司副司长庄宁、财务司副司长赵树理、医政医管局副局长李大川出席开幕式并作大会发言。参加大会开幕式的还有国家卫生健康委法规司二级巡视员郑云雁、国家中医药管理局规划财务司副司长贾忠武，国家卫生健康委能力建设与继续教育中心、统计信息中心、医院管理研究所等相关领导。来自全国31个省（区、市）卫生健康、医保、财政部门的相关同志，各级各类医疗机构，卫生、医保领域企事业单位、社会团体、高校及科研院所的研究者和实践者，相关医药卫生领域和媒体近500人在现场参会，超过24万人通过线上参与会议。

李斌在致辞中指出，科学地实施DRG支付方式，有利于控制医疗费用、改善医院管理、提高医保基金使用效益，对提升医疗系统服务绩效具有重要意义。长期以来，国家卫生健康委贯彻落实党中央要求，积极推进DRG改革工作。在深圳、三明、克拉玛依等地和有关医疗机构开展DRG收付费改革试点，取得了积极成效。尤其是三明作为全国首个实现按DRG收付费的地区，医院、患者、医保和卫生健康行政部门实现了多方共赢。DRG改革已经进入关键时期，但各地发展还不平衡，在深化DRG改革方面还存在不少困难和问题。各方应当深入研究、密切协作。进一步加强整体设计，加大培训力度，调动医疗机构参与支付方式改革的积极性，统筹推进医保支付方式改革，推广三明等地的典型经验，建立管用高效的DRG付费机制，助推分级诊疗体系建设，促进公立医院高质量发展，更好地满足人民群众健康需要，实现深化医改的目标和任务。

大会主论坛由国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任张毓辉主持。分别由国家卫生健康委卫生发展研究中心名誉主任、中国卫生经济学会副会长兼秘书长张振忠，福建省医疗保障局党组书记、局长赖诗卿，三明市人民政府副市长张元明，深圳市卫生健康委副主任李创等专家，就“医保体制发展与公立医院改革”“福建支付方式改革的思路和未来的发展方向”“三明医改与C-DRG收付费制度改革”“以‘两融合一协同’为抓手 推进基层医疗集团高质量发展”等专题作了主旨发言。

DRG作为一种医院精细化管理工具，已经被广泛应用于医保支付、绩效考核、预算管理等多个领域。通过推行以DRG为主的收付费制度改革，撬动公立医院综合性改革，促使医务人员行为改变，医院加强成本管控，提升医院高质量发展效能，促进医院建立回归公益性的运行新机制，提高群众就医的可及性和公平性。

本次大会旨在为卫生健康领域相关各方充分交流DRG经验和做法搭建一个高端、开放、共享的平台，为我国DRG改革的落地助力。