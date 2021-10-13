借力“互联网+”让养老更“智慧”

在厦门市智慧养老监管服务中心内，全市各服务对象（老年人）的身体状况和各养老服务机构的服务记录都可实时掌握，养老服务热线也全天开通。本报记者 施辰静 摄

在厦门市湖里区金山街道，一位下肢行动不便的独居老人在家中使用智能可视“机器人”与街道养老服务照料中心的工作人员进行通话。本报记者 施辰静 摄

在福州市仓山区金山街道水都社区居家养老服务中心，工作人员在查看养老服务信息化平台，并进行管理调度。本报记者 潘园园 摄

龙岩市武平县平川街道东城社区孝老员为老人戴上智能手环。 本报记者 潘园园 摄

核心提示

福建省第七次全国人口普查数据显示，全省60岁及以上人口为663.79万人，占15.98％，人口老龄化程度进一步加深。

如何让老年人晚年生活更有品质？近年来，我省积极推进科技赋能智慧养老，通过“互联网+养老”整合线上线下资源，拓展信息技术在养老服务领域的应用。建成省级养老服务综合信息平台，构建部、省、市、县、乡、村六级穿透体系，推进全省养老服务数据汇聚共享，提升养老服务信息化水平。越来越多的智慧养老产品和服务走进养老机构和寻常百姓家，让养老更“智慧”、让晚年更幸福。

破解农村养老服务“最后一公里”

“社区给我配了智能手环、SOS呼叫器等，一旦出现摔倒等紧急情况可以呼救报警，平时遇到洗衣机坏了、不想煮饭等，通过智能按钮也可以一键下单。”日前，龙岩市武平县平川街道东城社区86岁高龄老人廖冠群按下了孝心环上的红色按钮，一旁的“孝心眼”呼叫设备随即传来了工作人员关切的声音。“现在我们老年人生活更方便，也更安心了。”老人高兴地说。

为提升养老服务水平，武平县搭建“县级宜家康养服务中心、社区宜家康养服务站、小区宜家康养服务点”三级服务平台，通过视频监控、定位手环、门铃门磁、红外线感应仪等智慧终端设备，实时跟踪了解入住老人和居家老人的最新动态。一旦老人启动紧急呼叫设备或者主动“点单”，终端设备将立即发出警报和需求信息，社区工作人员在系统平台上接收信息后，向片区在职党员、社区养老服务中心或第三方服务商“派单”。

“我们社区现有60岁以上老年人769人，为做好养老服务工作，社区通过康养点实行网格化管理，通过‘养老云’平台沟通联系，对片区里的老人做好日常跟踪及服务。”东城社区党总支书记何凌琳说。

养老难，最难的是农村。由于农村留守老人多、交通不便、居住分散点多面广、公共服务不足，农村养老面临着空巢化等诸多挑战。近年来，我省积极探索“互联网+农村养老”模式，破解农村养老服务“最后一公里”的瓶颈。

“可以来帮我理个发吗？”在三明市大田县文江乡昭文村，91岁的视力残障老人杨斯杯按下手机的SOS键。在大田县泽惠养老服务中心，工作人员一接到电话，信息平台自动定位，并调度附近孝老员，15分钟后，同村的孝老员上门为老人服务。

近年来，大田县通过引进专业化社会组织，建立“互联网+”公共信息服务平台，开通24小时服务热线。老年人通过免费提供的智能手机“一键呼叫”，服务中心就近精准调度，基本实现1分钟接单、15分钟内上门，为居家老人提供助医、助餐、助洁、助浴等多元化服务。截至目前，大田县已将专业化居家养老服务从县城8个社区延伸至266个行政村，实现村居全覆盖。

智慧社区 为老人幸福晚年“加码”

通过智慧养老平台，不仅让老人有需求时“一键呼叫”，甚至可以全天候及时掌握动态信息“未卜先知”。

在福州市鼓楼区军门、中山、庆城等社区，依托“鼓楼智脑”，通过智慧社区平台“门禁”+“水电”数据，对孤寡老人生活状态进行分析，出现异常情况实时预警处置。“智能水表”成为24小时守护独居老人的“安全阀”。

智慧养老，乐享晚年。在各地养老服务中心，智能养老产品得到越来越广泛的应用，养老服务机构的管理也日趋智慧化。

在福州市鼓楼区华大街道养老服务中心，记者看到，老人们通过智能健康一体机免费体检，设备自动生成血糖、血脂、胆固醇等健康报告。在智慧长者食堂，老人们刷脸就可以支付点餐，避免了忘带手机的尴尬。在二楼的日间照料中心，老人不用带钥匙，刷脸可进房间，床上铺着“智慧床垫”，可以24小时监测老人呼吸、心跳等生命体征，一旦老人突发疾病，床垫立即自动报警，护理人员第一时间赶到老人身边。

在厦门市湖里区金山街道养老服务照料中心，养老指挥中心信息平台向上打通了市级养老信息平台接口，向下延伸到9个社区的居家养老服务站，实现上下联动。“通过数据中心的数据变化，我们可以判断出独居孤寡老人在家是否有异常情况，如果一个经常来中心活动的老人，最近48小时没有出现在中心或者来就餐，系统就能够帮我们精准识别出老人目前的情况，让我们及时跟进回访。”工作人员介绍说。

在平潭综合实验区，政府为困难老人发放居家养老服务卡，按月将补助资金存入卡里，依托平潭孝心养老服务中心，向老人提供助洁、助医、助行、助乐等线下服务。持卡老人可通过电话、手机App等进行预约，根据服务项目自由“点单”。服务结束后，用居家养老服务卡轻轻一刷，安全方便快捷完成扣款，实现居家养老服务电子化结算。

政府监管 实现养老数据全省一张图

“随着人口老龄化日益加剧，让老年人更便捷地获得养老服务，关系到千家万户的幸福。”省民政厅有关负责人介绍，近年来，我省积极推动发展“互联网+养老”，整合线上线下资源，建成省级养老服务综合信息平台，推进全省养老服务数据汇聚共享，提升养老服务智能化、信息化服务水平，让老年人有更多的获得感、幸福感、安全感。

今年5月，我省上线智慧养老服务地图。想知道家附近的养老机构，只需通过微信公众号“福建养老”打开电子地图，附近养老院室内外环境照片、评定等级、详细地址、床位数量、收费项目、用户评价等信息一目了然。

如何利用智慧平台加强政府监管职责？省民政厅工作人员登录养老服务监管平台，记者看到，通过统一的养老服务综合信息平台搜集的数据，所有养老机构的监管信息一查便知，包括最新的疫情防控情况、机构等级评定、服务质量检查、床位补贴、联合惩戒、养老服务人才管理等尽在掌握，实现了养老数据全省一张图，大大提升了事中事后监管效能。

据介绍，目前，全省每个县（市、区）引进或培育1家以上养老专业化服务组织，搭建居家养老服务信息平台。我省9家企业入选国家智慧健康养老试点示范企业，7个产品和8项服务入选智慧健康养老产品及服务推广目录。

根据部署，我省将实施老年健康信息系统建设工程，力争2025年底前，实现国家医养结合信息系统与“健康福建”平台数据共享互通，推动老年人的健康信息和养老服务信息共享、深度开发和合理利用。老年人可以通过各种终端便利，获得个人健康和疾病诊疗情况。同时，升级完善省级养老服务综合信息平台，促进全省涉老数据汇聚共享，提升养老服务和监管水平。