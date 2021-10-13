更好满足群众多层次健身需求（人民时评）

健康是责任，健身是任务。健康的“钥匙”就握在自己手里，健身是经济有效的健康策略

不久前发布的《中国的全面小康》白皮书指出，全民健身热悄然兴起，从竞技体育到群众性体育活动，从国际赛事摘金夺银到闲暇时跳起欢快的广场舞，全民健身强健着民族筋骨、强大着民族力量，中国正在从体育大国迈向体育强国。

健康是责任，健身是任务。习近平总书记强调：“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障”。当前，随着生活水平的提升，人们越来越注重追求健康生活，愿意花更多时间投入健身活动，主动健身、科学健身日益成为越来越多人的自觉选择。健身是健康生活方式的重要内容，可以增强体魄，提高生活质量，减少医疗开支。世界卫生组织研究发现，影响健康的因素中，行为和生活方式占比达到60%。由此可见，健康的“钥匙”就握在自己手里，健身是经济有效的健康策略。

更好满足群众多层次健身需求，有必要解决一些现实问题。比如，运动场馆不足，订场地靠“抢”的压力如何缓解？因跳广场舞而产生的占用公共场所、影响正常生活秩序的矛盾怎样化解？自行车道被占用，骑行爱好者只能绕行的问题怎样解决？对于城市治理者而言，这既是补齐城市治理短板的内在要求，也是广泛开展全民健身活动的题中应有之义。

对于许多人而言，便捷性也是长期坚持健身的一个关键因素。家门口就能找到健身场所，下楼就能得到锻炼，人们的健身热情自然会更高。从北京以多种形式打造“15分钟健身圈”，到江苏加快推进体育公园、健身步道建设，再到四川成都推动在老旧厂房、屋顶空间、桥下空间等“金角银边”植入体育设施，各地不断盘活空闲地、边角地等资源，规划建设贴近社区、方便可达的大众健身场所，让更多人能就近享受运动的快乐，也让运动和健康的理念更加深入人心。

与过去相比，今天的体育设施数量已有了较大增长。国家体育总局发布的数据显示，截至2020年底，全国体育场地共371.34万个，面积达30.99亿平方米，人均体育场地面积2.2平方米。也要看到，人民日益增长的体育健身需要和健身设施发展不平衡不充分的矛盾较为突出，群众“健身去哪儿”的问题还没有得到有效解决。《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，基本建成县乡村三级公共体育设施网络，人均体育场地面积不低于2.3平方米，在城镇社区实现“15分钟健身圈”全覆盖。不断增加体育设施供给，同时加强统筹，盘活现有体育设施，才能让运动健身更好成为社会风尚。

进一步激发群众健身热情，还有必要加强管理，让全民健身更加有序。没有规矩，不成方圆。广场舞该选择在哪里跳，如何避免扰民？健步走队伍应该控制在多少人，怎样避免影响机动车正常行驶？徒步、攀岩等户外运动要遵守什么规则？既不断增加场地供给，又引导健身者遵守社会秩序、树立规则意识，才能促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求。

同健康相伴，与幸福同行，这既是时代的呼唤，也是百姓的期盼。相信在各方共同努力下，全民健身将不断迈上新的台阶，群众的生活将更加多姿多彩。

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 05 版）