培育壮大休闲度假经济（市场漫步）

发展休闲度假经济，实现旅游业高质量发展，是满足人民日益增长的美好生活需要的重要内容。要紧盯消费者需求，坚持文旅融合，提升服务水平，推动休闲度假产业增加有效供给

国庆假期，开园不久的北京环球度假区迎来大量游客。作为北京首个国际特大型现代主题公园，环球度假区在设计和建设上充分考虑了中国市场的消费需求和文化特色，为游客带来了耳目一新的休闲度假体验。

休闲度假是旅游业重要的发展方向。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区”。北京环球度假区能带动休闲、度假、餐饮、住宿等多种业态发展，对培育和壮大休闲产业、发展度假经济，具有积极意义。

当前，随着居民收入水平提高，我国旅游产业正从单纯的观光型向观光和度假并举型转变，休闲观念深入人心，度假产业迅速兴起。截至今年6月，已建成国家级旅游度假区45家，邮轮旅游、冰雪旅游、体育旅游等旅游新业态快速发展。越来越多的游客不再满足于走马观花式的观光游，更加钟情于以休闲、放松和娱乐为主的休闲度假游。

但也应看到，当前我国休闲度假旅游产品的有效供给和市场需求相比还有不小差距，无论是产品数量还是服务水平，都有较大提升空间。如何推动和促进市场涌现出更多更精彩的旅游休闲度假产品，是发展休闲度假经济亟待解决的问题。

住宿、餐饮、娱乐……休闲度假涉及较长的服务产业链，培育壮大休闲度假经济，要以高质量的旅游服务设施为前提。当下，要尽快完善休闲度假产品的标准化体系建设，对休闲度假产业进行重点布局、有效管理。要坚持文旅融合，紧盯消费者需求，开发新产品、增加新服务，推动形成休闲度假新热点、新亮点。

企业是休闲度假产品的供给主体，要打造一批优质的旅游企业。近年来，我国主题公园发展持续升温，尤其在环渤海、长三角、珠三角等区域，已建成各种类型的主题公园近3000个。要支持相关企业瞄准国际一流，加大创新力度，突出文化特色，尽快做大做强。对那些布局合理、前景看好，承担着培育市场、促进就业等社会责任的企业，要在资金配套、产品设计等方面给予一定支持，推动其尽快形成品牌特色、壮大发展规模。

休闲度假产业的健康发展离不开公平有序的市场秩序。既要坚持市场定价、防止垄断和不正当竞争，又要防范无序压价，避免出现“零团费”“购物团”等不正常现象。要引导企业切实维护消费者合法权益，让人们能够轻松、舒适、自在地享受美好的度假生活。

发展休闲度假经济，实现旅游业高质量发展，是满足人民日益增长的美好生活需要的重要内容。期待相关部门共同努力，加快培育壮大休闲度假经济，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局发挥更大作用、作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 19 版）