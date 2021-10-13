北京实现医保定点医疗机构线上自主变更

新华社北京10月12日电（记者陈旭）记者12日从北京市医疗保障局获悉，为方便群众变更城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，城镇职工基本医疗保险定点医疗机构自主变更业务于近日正式上线试运行。同时，其他医疗保障体系中的群体自主修改定点医疗机构的功能也将逐步上线。

北京市医保局相关负责人介绍，为落实“数据多跑路，群众少跑腿”，结合群众反映的高频事项，北京市医保局在城乡居民基本医保参保人网上自行变更定点医疗机构的基础上，针对职工基本医疗保险参保人数量多、情况复杂的特点，从系统承载、医疗机构选择方式等多方面优化设置，在较短时间内保证了该业务的上线。该业务在“医保北京”公众号、“北京市社会保险网上服务平台”均可办理。

据悉，参保人员首次参保时应选择定点医院，目前可以选择4家。此外，北京市所有定点中医医院、定点专科医院、32家定点A类医院，所有定点社区卫生服务机构以及定点药店，参保人均无需选择，可按规定就医。

网上自主变更定点医疗机构的时间为每月4日至月末最后一天，早6时至22时；变更成功后，当日页面不显示，次日生效。有关负责人表示，目前此功能仍在试运行阶段，后续还需进一步实践验证和优化调试，确保系统成熟稳定。