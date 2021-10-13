城镇职工定点医院自己就可换

北京市医保局昨天发布消息，北京城镇职工基本医疗保险定点医疗机构自助变更业务已正式上线试运行。参保人可通过“医保北京”公众号、“北京市社会保险网上服务平台”自行变更定点医疗机构。

市医保局相关负责人表示，结合群众反映的高频事项，分阶段、分步骤有序推进城镇职工医保定点医疗机构自主变更有关工作。在城乡居民基本医疗保险参保人网上自行变更定点医疗机构的基础上，针对职工基本医疗保险参保人数量多、情况复杂的特点，从系统承载、医疗机构选择方式等多方面优化设置，在较短时间内保证了该业务的上线。

10月4日，城镇职工基本医疗保险定点医疗机构自助变更业务正式上线试运行。据了解，该业务在“医保北京”公众号、“北京市社会保险网上服务平台”均可办理业务；同时，其他医疗保障体系中的群体自主修改定点医疗机构的功能将有计划、有步骤地逐步上线。

定点医药机构是定点医疗机构（定点医院）和定点零售药店（定点药店）的统称，是与市医疗保障局医疗保险事务管理中心签订服务协议，为基本医疗保险参保人员提供医疗服务的医院、药店。参保人员首次参保时可选定自己的定点医院，目前可以选择4家。此外，本市所有定点中医医院、定点专科医院、32家定点A类医院和所有定点社区卫生服务机构为参保人员共同的定点医院，无需选择，可按规定就医。定点药店则无需选择，参保人员在本市任意一家定点药店需持医院外购处方购药，可按规定纳入医保报销范围。

据了解，此前本市城镇职工医保参保人更改定点医院需要通过单位来调整，由单位通过“北京市社会保险网上服务平台”或通过社保企业版软件报盘至参保区社会保险经办机构进行变更。

提醒

网上自行变更时间

网上自行变更定点医疗机构的时间为每月4日至月末最后一天，早6时至晚10时。变更成功后，当日页面不显示，次日生效。同时，为确保该系统试运行平稳有序，建议广大市民如无紧急需求，仍可采取原渠道进行变更，待系统成熟稳定后，可提供更加流畅便捷的服务。

如何查询定点医院

■拨打12333，按照语音操作提示，自助查询个人选择的定点医院；

■通过“北京市社会保险网上服务平台”进行查询；

■携带本人社保卡，前往社保卡服务网点（社会保险经办机构或社保所）和二级以上定点医院的“社保卡自助服务终端机”进行查询。