王向群：心身为一体 健康要兼顾

10月10日是世界精神卫生日，中国第一个全国性的儿童青少年精神障碍流行病学调查结果于10日公布。调查数据显示，我国儿童青少年精神障碍流行率为17.5%，儿童青少年精神健康面临较为严峻的挑战。

当天，由人民网·人民健康联合昭德医疗举办的2021年世界精神卫生日“守护青春心灵，筑梦阳光未来”青少年心理健康圆桌论坛在北京召开。论坛上，中国心理卫生协会荣誉理事长，北京大学第六医院主任医师王向群就相关问题分享了观点。

王向群表示，我国儿童青少年的精神障碍与心理障碍患病率不低于成年人。儿童青少年的每一个成长阶段都可能会因为身体、身份、环境等变化而造成不同类型的心理问题，很多儿童青少年时期的心理问题在成年之后依旧存在，并且会扩大不良影响，儿童青少年群体的心理健康状况应得到高度重视。

“校园霸凌事件如今已经得到了国家层面的高度重视，法律层面也已经明确了诸多相关意见。”王向群表示，校园霸凌是一种令家长、老师乃至全社会都担忧和伤心的事件。校园霸凌事件通常有三重参与者，霸凌者、被霸凌者和旁观者，无论是哪种身份，都在一定程度上会遭受伤害。

王向群认为，校园霸凌事件的形成原因是复杂多样的，其中有两点值得关注。首先，从霸凌者角度来说，孩子原生家庭的成长环境非常重要，家长之间的矛盾、处事方式若过于极端激化，便会在孩子身上留下暴力的种子。此外，被霸凌者多数在性格上存在软弱、孤僻等特点，其人际社交能力、团队意识也相对薄弱，家庭、学校以及社会也应及时关注儿童青少年的性格特点，并及时教育、辅导。

此外，王向群指出，精神和心理障碍并不是人的心情或意志力出现了问题，而确实是一种与生理机能相关的疾病，部分会伴有呕吐、头晕等身体反应。从医生角度看，人的心身是一体的，每个人的心理活动都有一定的生物学基础，不能分开来讲。在儿童青少年的成长发育过程中，若发现了精神和心理障碍，一定要及早干预。可从心理学、社会学知识层面进行干预，家庭、学校以及社会要对儿童青少年的心理问题达成共识。同时，要向孩子传输敢于积极寻求帮助的理念，遇到心理问题要勇于向老师、家长以及社会力量寻求帮助。

最后，王向群表示，随着我国“二孩”“三孩”政策的陆续推出，很多家庭两个孩子之间的矛盾日益显现，长子（女）的心理状态波动较大。实际上，长子（女）会认为父母生育弟妹之后对他本人关注度下降，自身的不安全感增加。基于这种情况，他建议父母要高度关注长子（女）的情绪状态，并找到合适的方式加强对长子（女）的关爱、引导、教育。