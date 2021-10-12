新冠病毒攻击肺部部分代谢过程揭示

据物理学家组织网近日报道，最近，瑞典卡罗林斯卡医学院研究人员确定了新冠病毒攻击肺组织的部分新陈代谢过程。这一成果发表在《分子与细胞蛋白质组学》杂志上，将来有望用于治疗新冠病毒和其他病毒感染，如克里米亚—刚果出血热病毒、艾滋病病毒1型（HIV-1）等。

在新冠疫情大流行期间，心血管疾病患者和肥胖人士患重症、甚至致命新冠肺炎的风险要高得多。病毒是通过在身体中“搭载”对细胞能量供应、代谢途径至关重要的物质和相关过程传播的。

对新冠肺炎患者的观察研究表明，疾病严重程度与血液中高水平脂质（脂肪）的代谢紊乱之间存在相关性。同时，新陈代谢是一个高度个体化的过程，随着时间的推移，会受到多种因素的影响，包括年龄、性别、饮食和生活方式。

卡罗林斯卡学院的研究人员检查了细胞能量供应的哪些部分对新冠病毒特别重要，以及它们如何影响疾病的严重程度。已知新冠病毒使用的代谢通路是AKT/mTOR/HIF-1，此次，研究人员对此做了深入分析。

研究人员发现，当新冠病毒感染肺细胞时，糖酵解和谷氨酰胺分解是病毒“偏好”的代谢通路，在其传播和生长过程中起着重要作用，都是细胞能量供应和功能的关键过程。

论文作者之一、卡罗林斯卡医学院实验室医学系研究员乌杰瓦尔·纽吉说：“通过阻断这些通路，我们可以限制病毒的产生。我们还在病情最严重的患者血浆中观察到了几种有毒代谢物，如乳酸和谷氨酸。”

这项研究的关键是发现了疾病严重程度的生物标记物。研究人员已经确定，一种名为“甘露糖”的碳水化合物是重症新冠肺炎的生物标志物，还需要更多地了解重症患者体内有毒代谢物水平升高的情况。

“这些代谢物的变化可能会对胰岛素抵抗、神经认知障碍和器官衰竭产生持久的影响。”卡罗林斯卡医学院哈丁格医学部研究员卡尔·约翰·特鲁伊格解释说，“甘露糖水平升高与新冠肺炎感染后患2型糖尿病的风险有潜在相关性。”

这一结果是基于41名新冠肺炎患者的血液样本，利用包括血浆代谢组学在内的各种技术进行分析而得出的。研究人员还研究了新冠病毒进入肺组织的分子途径。（实习记者张佳欣）