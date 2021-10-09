今年以来公安机关侦破非法经营医保药品案件300余起

公安部8日召开新闻发布会通报，据统计，2021年以来，各地公安机关食药侦部门共侦破非法经营医保药品案件300余起，抓获犯罪嫌疑人1000余名，涉案金额11.6亿余元。

公安部食品药品犯罪侦查局二级巡视员许成磊介绍，一些不法分子在利益驱使下，采取多种手法，从事非法经营医保回收药品犯罪活动。针对此类犯罪特点，全国公安机关始终保持对药品犯罪特别是非法经营医保回收药品犯罪高压态势，实施“全要素、全环节、全链条”依法打击，集中侦破了一批大要案件，有力震慑了此类犯罪活动，维护了药品安全和医保基金安全。

许成磊表示，下一步，公安机关将会同相关行政主管部门密切协作联动，加强行刑衔接，深入推进专项整治打击行动，不断健全完善打击防范违法犯罪的长效机制，有力维护国家医保基金安全和药品管理秩序。