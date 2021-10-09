公安部：保持对非法回收医保药品回收犯罪高压严打态势

公安部食品药品犯罪侦查局二级巡视员许成磊8日表示，公安部始终保持对药品犯罪特别是非法回收医保药品回收犯罪高压严打态势。今年以来，各地公安机关食药侦部门共侦破此类犯罪案件300余起，抓获犯罪嫌疑人1000余名，涉案金额达11.6亿余元。

许成磊表示，由于医保回收药品特别是在非法回收药品价格和转手倒卖价格之间存在较大获利空间，一些不法分子受利益驱使，采取多种多样的手段，从事非法经营医保回收药品犯罪。

许成磊介绍，此类违法犯罪主要呈现以下几个特点：

一是非法回收手段多样，有的在医院周边摆摊设点收购药品，有的通过代刷医保卡从医院骗开药品，还有少数不法分子与医疗机构、医保定点药店及其工作人员合伙骗开药品。

二是犯罪活动职业化、团伙化。犯罪团伙往往成员众多、分工明确，形成庞大犯罪网络，将一些从医疗资源丰富的大中城市低价非法回收的药品，通过层层加价以后销售牟利。

三是涉案药品多为慢性疾病用药，中药注射液、中药材特别是一些单体价格较高的滋补中药材也占有一定比例。

四是利用互联网即时通讯手段进行勾结实施犯罪趋势也非常明显。

许成磊介绍，针对此类犯罪情况的特点，公安部部署全国公安机关深入开展“昆仑”行动，作为“我为群众办实事”的重要举措，始终保持对药品犯罪特别是非法回收医保药品回收犯罪高压严打态势，坚持“全要素、全环节、全链条”依法打击，集中侦破了一批大要案件，有力震慑了此类犯罪活动，也维护了药品安全和国家医保基金安全。今年以来，各地公安机关食药侦部门共侦破此类犯罪案件300余起，抓获犯罪嫌疑人1000余名，涉案金额达11.6亿余元。

许成磊介绍， 下一步，公安机关还将会同相关行政主管部门密切协作联动，加强行刑衔接，深入推进专项整治打击行动，不断健全完善打击防范此类违法犯罪的长效机制，有力维护国家医保基金安全和药品管理秩序。

许成磊提示，要增强安全意识和法治意识，做到“三个不要”，不要从非法渠道购买药品，不要将手中多余的药品销售给非法收药人员，不要将医保卡、特病证交给甚至租借给职业的收卡人员保管，甚至直接参与骗开药品，没有药品经营许可证倒卖医保回收药品是违法行为，涉嫌犯罪的将依法追究刑事责任。