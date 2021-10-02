让青年人放下手机来一场体育锻炼 对他们来说似乎挺难

运动，青年人的自我突围

【青年聚焦·放下手机去运动】

奥运会、全运会带来的运动浪潮未退，即将举办的冬奥会又将掀起青年人参与冰雪运动的热情。可运动人群中，总是少了一些青年人。暂且放下手机，来一场体育锻炼，对他们来说，似乎挺难。

“学习压力大”“工作太累”“球场离家太远”……理由很多，行动很少。“实际上不是没有时间，我把更多时间用来刷手机了。”沉迷手机游戏多年的90后青年张鸥，详细记录自己每天的行动轨迹后，发现自己在一周5个工作日内，竟然有15个小时的时间在手机上“打发无聊”。“这还不算我玩喜欢的游戏的时间。”她承认，她不是不知道体育锻炼的重要性，“可这腿，就是迈不动”。

即使是那些去到健身房的人，锻炼也未必“走心”。“在健身器械旁边待一个小时，半个小时在用手机自拍。”北京朝阳一家健身房的教练陈立云描述道，“手机放不下，哑铃举不动。”

根据艾媒咨询《2019年中国健身器材产业研究与发展趋势预测报告》的数据，2019年中国核心健身用户以青年高学历群体为主，大学本科及以上占到了85%。健身运动似乎已成为当代青年人的潮流。

但运动并非一定与专业的健身器材相关，在更广阔的公园、体育场和广场上，大家看到，参与体育锻炼的青年人，不比中年和老年人多。而因缺乏运动造成的疾病患者中，青年的人数不少。放下手机，去往运动场，已成为一部分青年的自我突围之战。

本期《青年说》走进几位90后“锻炼达人”，他们曾经沉迷手机、沉迷网络，但如今争分夺秒，试图在运动中找回被偷走的岁月、被吞噬的健康以及久违的自我。

1.与亚健康作战

3年前，28岁的孙宇，体重已比大学时重了30斤。体检报告放在面前，孙宇做了几个深呼吸才敢打开。“除了轻度脂肪肝，好像没什么病。”但孙宇知道，自己的身体状况并不好。

研究生毕业后，他一直在互联网公司做视频编辑，长时间坐在电脑前，又缺乏锻炼，他经常头昏头痛，而且失眠、容易感冒。“一转头，脖子就‘咔咔’作响，像年久失修的齿轮被迫咬合。”后来，他发现颈椎的危机也来了。

这些毛病，在孙宇生活中早已埋下根。中学时埋头苦读，他很少锻炼，理由是“身体先让步给高考”。等上了大学，精力分散在作业和游戏上，他整天窝在电脑前。“那时总感觉自己年轻，抓紧运动改善一下就好，但从没兑现。”工作后，孙宇有了熬夜看剧、打游戏的习惯，日夜常颠倒，问题愈演愈烈。

中国康复医学会颈椎病专业委员会《颈椎病诊治与康复指南2019》指出，我国颈椎病患病率约为3.8%～17.6%，而20～40岁的青壮年颈椎病患病率高达59.1%。

担心颈椎，孙宇终于决定改变，他在公司附近的24小时健身房办了卡，给自己定下目标，每周至少锻炼4次。他把工作之余不多的游戏时间腾给运动。

工作繁忙，他总在夜晚10点到达健身房。比想象中热闹——或为了减脂塑形，或为了强身健体，或仅仅是为了调节白天工作生活的压力，这里聚满了健身的青年人。

来的人总是一身疲惫、面无表情，但随着挥汗如雨的锻炼，成就感和满足感让鲜活的表情浮现。坚持一段时间后，孙宇明显感觉到自己僵硬的颈椎正在好转。当然，他还得到意外之喜——之前的裤子“变肥”了，他感觉自己正变得精力充沛。

“体检报告也是成年人的一份成绩单。”他说，“运动，是提高成绩的最好办法。”如今，他从简单的慢跑、健身操，逐渐拓展到更为复杂的综合运动，亚健康状态也正在远离他。

最近，孙宇听从指导教练的建议，开始调整运动时间。“毕竟深夜不是个运动的适宜时间，对身体有损耗。”他正想办法在繁忙的工作生活中，把中午或傍晚的时间挤出来。

2.与自我对话

对着沙袋一拳一拳打出去时，柯柯感觉自己正化成一道闪电。锁定目标，直接出击，一气呵成。

这种久违的自信和坚定，是5年前的她所不敢想的。孩子出生后，她终日奔忙。一方面，担心自己在公司被边缘化，产假没休完就回到工作岗位；另一方面，必须面对育儿和家庭琐事。孩子的啼哭声成了生活的背景音乐，她辗转于工作、家庭、育儿之间。

年龄以“3”开头，柯柯觉得越来越找不到自我，“是父母的女儿、丈夫的妻子、孩子的妈妈、老板的下属，唯独自己不知去哪儿了”。偶尔她会对着镜子怔愣：“几年前有活力有冲劲的自己，是被琐碎的生活吞噬了吗？”她开始在工作闲暇玩网络游戏，用游戏角色让自己暂时逃离。

一次聚会，朋友推荐她，一起去拳馆练拳。

“我可以？”她表示怀疑，但决定跟朋友去看看。从此，这位身材瘦小的女青年，成为拳馆的常客。密不透风的生活中，她有了喘息的机会。

她所去的拳馆位于北京丰台，有不少女性拳击爱好者，她们来自各行各业，年龄相仿，平时一起运动，还通过微信群召集线下活动，建立友谊。拳馆经理介绍：“近几年有不少女青年热衷拳击，她们练起来比男性更专注、更用心。”

不是要练出多么专业的拳脚功夫，而是要让身心在一段时间里专注于日常生活之外的一项有意义的事。逐渐地，她发现这种直接对抗性的运动能给她一种心灵疗愈。每当换上运动服，扎高头发，柯柯就觉得，“世界又回到自己手中”。

不停对抗、闪转腾挪，当衣服湿透，头发像淋过雨，各种社会角色的压力就一扫而空。

朋友们看到，这位瘦小的女青年，在实战课上特别勇猛。“对手再强，我也敢试试。再难，能比别的地方遇到的困难还难不成？”柯柯说，练拳后，她比过去更愿意直面生活中的种种琐碎，自己也有了更多的信心、耐心和勇气。

生活不易，柯柯的眼角处已经开始出现细纹，但笑起来眼神明亮，她身轻如燕，矫健如少年。她对自己小腿上的淤青表示“骄傲”，它记录着这位女青年“与消极的生活状态对抗过”。

3.与自然相处

沈菁第一次户外跑时，深圳的高楼和车流在夕阳下的景色深深震撼了她。“生活在这个城市已经6年，为何从未好好看看身边的风景？”她感慨。

她的职业是电竞，在一些人看来似乎就是个“天天打游戏”的职业。可偏偏这个“职业打游戏”的人，非常注重运动。

一方面，常坐电脑前容易得职业病；另一方面，沈菁希望有好身材。她曾长期处于健身的焦虑中：定时定点执行减脂塑形的任务，时间表严密得如同机器，每天摄入热量、运动流程、动作细节都一丝不苟。

每当遇到工作日程有变化、不得不推迟健身计划时，她总会心生厌恶，“感觉今天的任务没有完成”；有时练了一段时间不见成效，她会焦躁不安，“投入总不见回报”。

太累了，这种折磨自己的锻炼，逐渐让她身心俱疲。

与夕阳美景的一次邂逅，改变了她的想法，她开始思考运动的意义。“急速运转的社会中，大家都太容易着急了。”仔细雕刻每一块肌肉，把每天的饮食精准控制到克……在沈菁看来，这与其说是运动，不如说是一种过分苛刻的“身材管理学”，人和身体形成了一种高度理性又极度功利的关系。

“不应该是这样的。”沈菁只要有时间便离开楼宇，开车半小时到城郊，去公园跑步。新鲜的空气给紧张的大脑带来舒畅感，阳光、风、植物的气味令她身心放松。

“人要花一辈子的时间去认识自己的身体，要学会调动身体、感受自然，丰富自己的人生体验。”如今沈菁已经坚持户外跑3年多的时间，她相信，通过运动获得身体的自主权和自由的感受力，可以帮助她调整好身体状态，去应对未来生活中的种种挑战。