评论：不能让游乐设施带病运行

文旅监管、市场监管、应急管理等部门应不断健全对游乐场所、旅游景区的监管执法机制，瞄准重点场所景区、重点游乐设施设备、重点时段加强监督检查。一旦发现问题，该处罚的处罚，该整改的整改，该取缔的取缔，督促倒逼游乐场所、旅游景区增强自律意识，守住法律底线，规范运营行为，为游客营造更加安全、健康、放心的游乐消费环境。

10月2日下午，山东省潍坊市富华游乐园的摩天轮在运行过程中，因中心滑环处的电路连接故障引起冒烟，导致摩天轮吊厢空调断电，吊厢内气温高引起游客不适。景区紧急启动应急预案疏散游客，对乘坐该趟摩天轮的游客进行全额退票处理及补偿。

无独有偶。10月1日上午，河南省郑州市中牟县雁鸣蟹岛森林公园景区客流量大，部分游客在吊桥桥面嬉闹，致吊桥一侧锁链崩断桥身侧翻，十余名游客落水。景区管理人员和热心游客在3分钟内将落水游客全部救助上岸，未出现人员伤亡。

摩天轮浓烟滚滚，游客胆战心惊；吊桥侧翻游客落水，现场险象环生。发生在山东潍坊的游乐园摩天轮故障和河南郑州的景区吊桥侧翻，尽管未引发严重安全事故，也未给游客的人身财产安全造成严重损害，但都算得上是“准事故”，所暴露出的游乐场所、旅游景区的安全生产问题，特别是旅游高峰期加强安全生产监管执法问题，值得各地文化旅游、安全监管等部门警惕深思。

游乐场所、旅游景区的很多大型游乐设施属于特种设备，具有一定的风险性，关乎游客的生命健康等权益。如果游乐设施带病运行出了问题，就会直接威胁游客的人身安全，甚至酿成游客死伤的重大安全事故。近年来，多地游乐场所、旅游景区屡屡发生游乐设施故障导致游客死伤事故，有的事故造成重大人员伤亡，教训十分惨痛。

而在国庆节等节假日期间，游乐场所、旅游景区的游客数量会明显增多，游乐设施的运行时间会变长，运行负荷会加重，运行压力会变大。相应地，对游乐设施安全保障的压力也会加大，如果安全保障的责任付出不能匹配游乐设施的运行压力，游乐设施就很容易出现各种故障，有的故障很可能酿成事故甚至重大事故，对游客造成人身伤害和财产损失。

祸患常积于忽微，千万别忽视或漠视游乐设施的一些小隐患、小问题、小故障，千万别让游乐设施带病运行。著名的“海恩法则”显示，每一起严重事故的背后，都有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。从游乐场所、旅游景区到相关主管部门、监管执法部门，不能任由安全事故来验证“海恩法则”，而应当用“海恩法则”来警示、推动改进工作，从源头上预防、遏制安全事故。

作为安全生产的第一责任主体、第一关口，游乐场所、旅游景区必须守土有责，把安全管理责任百分百传导到每一道工序上的每一个环节，落实到每一个流程上的每一个人员。要严格落实法律和制度要求，严格按照安全规程操作，增加对游乐设施检查检修的频次，实现检查检修全覆盖，监督控制无死角，不放过每一颗螺丝钉、每一根保险丝、每一股缆绳，以最严的标准找病灶、排隐患、补漏洞，确保游乐设施从整体到局部都健康运行。

同时，游乐场所、旅游景区须按规定制定、完善应急预案，准备好应急处理措施，做好应急演练，以应对游乐设施的各类突发问题。只有通过科学完备的应急管理，最大限度提升处置效率，优化处置效果，减少事故风险，降低事故发生率、危害率，才能最大限度保障安全生产和游客权益。

文旅监管、市场监管、应急管理等部门应不断健全对游乐场所、旅游景区的监管执法机制，瞄准重点场所景区、重点游乐设施设备、重点时段加强监督检查，从监管的角度找毛病、查隐患、普法律、提要求。一旦发现问题，该约谈的约谈，该处罚的处罚，该整改的整改，该取缔的取缔，督促倒逼游乐场所、旅游景区增强自律意识，守住法律底线，规范运营行为，为游客营造更加安全、健康、放心的游乐消费环境。（本报特约评论员）