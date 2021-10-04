餐饮消费有新意有人气（经济新方位·国庆消费观察）

餐厅预订火爆，饮品店排起长龙，美食街熙熙攘攘……国庆假期，在疫情防控常态化条件下，接触型消费加快回升，餐饮消费加快恢复。

据统计，今年上半年，餐饮业收入达21712亿元，同比增长48.6%，消费规模基本恢复至2019年同期水平。值得一提的是，大大小小的饭店，在生意红火起来的同时，在产品、渠道、场景等方面不断创新，满足了餐饮消费的新需求。

政策发力供需两旺，餐饮业恢复稳定向好

“消费券抵扣了50元，相当于一道菜的价格，很划算！”国庆假期第一天，江苏南京市民周女士全家来到“小厨娘”淮扬菜夫子庙店聚会，点了醉蟹等秋季特色菜肴，结账时她用消费券进行抵扣，对这次用餐体验很满意。

今年，中秋、国庆假期有间隔，拉长了假日经济持续时间，有利于吸引消费者、提升人气。假期里，该门店每天接待消费者约1500人次，包间已预订至10月7日。“结合疫情防控需要，我们推出堂食、外卖、直播、网店4种消费方式以及特色时令菜肴。”江苏小厨娘餐饮管理有限公司总经理李红霞介绍，江宁区的10家门店此前受疫情影响较大，但中秋假期前销售情况已恢复到正常水平，预计“两节”期间整体销售额将同比增加5%左右。

为了让消费者吃得放心，“小厨娘”在市场监管部门的指导下，实行门店员工、宿舍环境、就餐环境“三重消毒”，就餐顾客戴口罩、测体温、查绿码“三重防护”，以及门店自查、互查、随机暗访“三重检查”，做好疫情防控，保障食品安全。在江苏省餐饮行业协会的支持下，企业今年以来克服疫情影响，目前已注册4家门店，将于年内全部开业。李红霞说，全程线上注册，不需人员来回奔波，材料一小时即可填写完成，一个工作日就能审批通过。

“各地通过发放消费券、举办美食节等，提振消费信心；通过延续税费减免、员工稳岗、金融支持等惠企政策，纾解企业急难愁盼问题；行业加快数字化转型，促进餐饮产业链协同、供应链融合、服务链延展、价值链提升。”江苏省餐饮行业协会会长于学荣说，今年中秋假期餐饮服务收入同比增长12%，国庆假期预计也将有较大幅度增长，“目前餐饮业恢复呈稳定向好态势，前期抑制的消费将得到恢复性增长。”

除了家庭消费、亲朋好友欢聚、乡村休闲游等助力餐饮消费市场快速复苏，健康餐饮理念的深入人心、社区餐饮的不断完善，也促进餐饮消费市场供需两旺。

特色餐饮备受青睐，文化体验是升级关键

“小黄人”雪糕成为很多人国庆假期到北京环球影城打卡拍照的标配。“萌萌的造型，浓浓的香蕉味，虽然比普通冷饮贵点，但觉得挺值。”北京市居民吴晓云说。

这款受欢迎的雪糕来自国产品牌蒙牛。蒙牛集团总裁卢敏放说：“作为北京环球度假区官方合作伙伴，我们为了突出产品特色，将味觉体验和游园体验相结合，花了很多心思。”北京环球影城试运营期间，仅城市大道上的蒙牛冰淇淋牛奶工坊，单日销售额就突破12万元，国庆假期预计销量还将创新高。

中国饭店协会会长韩明表示，大众餐饮市场迎来升级新趋势，品质、安全、口味是餐饮企业吸引消费者的关键，在此基础上，特色、文化、体验式消费过程是餐饮企业赢得市场的重点。

让消费者吃出新特色。走进湖南长沙的蛙来哒餐厅，装修、摆件、抱枕等都是以蛙为主题。“几年前，大众餐饮行业比较流行综合餐饮，一家店可能有上百种菜品，店与店区别不大。而我们一直坚持做特色单品，聚焦牛蛙食材，开发多种口味，希望消费者想到吃牛蛙就会想到我们餐厅。”集团董事长罗清说。

让消费者吃出新风味。柳州螺蛳粉、贵阳牛肉粉、陕西肉夹馍等特色风味小吃受到欢迎，成就了一大批餐饮店。这些地方小吃味美价廉，成为不少消费者国庆假期出游就餐的首选。韩明说：“这些美食小吃通过深度挖掘非遗技艺、饮食文化、产品特点，拓展连锁经营和品牌经营的商业模式，未来仍有很大发展空间。”

让消费者吃出新体验。国庆假期，深圳南头古城刚开业的喜茶手造店门口排起了长队，消费者不仅能品尝手炒冰，还能了解黑糖、麻薯、芝士、鲜果等原材料的手工处理、制作过程，边逛边吃。喜茶高级副总裁张海龙介绍，线下消费场景升级已经成为新的消费趋势，消费者对门店的体验要求也在提高。“我们希望用有设计感的门店空间，为消费者带来不同的消费体验，比如在北京前门店品味‘京味儿’，在成都宽窄巷子店品鉴‘蜀绣’。”

绿色餐饮成为时尚，按人定量“光盘”有奖

市场火爆的同时，餐饮浪费现象明显减少。随着反食品浪费法的实施和“光盘行动”的持续推进，记者在湖南省浏阳市调研发现，节约粮食、杜绝浪费的理念正逐步深入人心。

临近中午，在浏阳淮川街道人民西路老字号友谊大酒店，市民何女士对酒店的“分量定制餐”赞不绝口，“太划算了！我们一家四口点了一份红烧肉，本来一盘13块肉，现在分量定制，按四个人摄入量一盘只提供6块，既不浪费食物，也为我们省了钱。”

为减少食物浪费，友谊大酒店邀请专业营养师，根据膳食结构，按照每人的科学摄入量，对酒店销售的41个荤菜菜品进行了标准量化，精确到克，根据用餐人数提供对应分量。“同时，我们实行‘N－1’点餐提醒服务，如果一桌有10位客人，我们建议适当减少，点9人份的菜，不够再加。”饭店经理刘燕说。

友谊大酒店承接的喜宴特别多，以往常常留下不少剩菜剩饭。针对这一情况，酒店推出免费打包、剩菜二次加热服务。中午宴席剩余的菜品，晚饭可以免费加热，客人可继续在店就餐。这样一来，餐厨垃圾大大减少。过去一天就会产生一桶剩饭剩菜，如今同等营业额下，四天才产生一桶。

奖励“光盘”，浏阳市淮川街道和餐饮协会发出倡议，得到很多企业响应，“浏阳院子”就是其中之一。

国庆假期，市民叶先生带家人到“浏阳院子”就餐，在手机上选了5个菜，正准备再点一个时，服务员笑着提醒：“先生，您点的土鸭煲分量挺足的，6个人、5个菜，应该够吃了。我们店有‘光盘奖’，可以兑奖哦！”叶先生一听，觉得很有趣，采纳了建议，一家人顺利“光盘”。

一份爱心小吃、一个怀旧实用小礼品、一次抽奖，“浏阳院子”设立“三选一”奖励，以看得见的奖品鼓励“光盘行动”。

浏阳市餐饮协会会长焦国防说：“这段时间以来，我们联合有关部门以及行业组织，在餐饮门店推行‘四提示一惩罚’，‘四提示’即餐前提示合理点餐不铺张，餐中提示公筷公勺讲卫生、提示按量所需点餐品，餐后提示饭菜打包不浪费。”浏阳市餐饮协会将“四提示”落实情况作为评选诚信餐饮企业、示范门店的重要参考指标，对出现严重浪费现象的餐饮企业实行“一票否决”。

《 人民日报 》（ 2021年10月04日 02 版）